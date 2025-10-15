¡Confirmado! Universitario jugará partido ante Sporting Cristal en Campo Mar por el Clausura

¡El clásico! Universitario y Sporting Cristal luchan por lograr todos los objetivos en la temporada 2025, tanto en el primer equipo, Liga Femenina y demás categorías, por ello, se reforzaron de la mejor manera y ahora protagonizarán un interesante encuentro que definirá muchas cosas en la temporada.

Como era de esperarse, tanto hinchas cremas como celestes se encuentran con expectativa por ese choque que promete muchas emociones de principio a fin. En ese contexto, se conoció el lugar del enfrentamiento donde ambas escuadras demostrarán todo su poderío.

¿Dónde se jugará el partido de Universitario vs Sporting Cristal?

De acuerdo a las redes sociales de Universitario Femenino, el encuentro ante Sporting Cristal por las semifinales del Torneo Clausura se llevarán a cabo en las dos sedes donde han venido jugando de locales. Las ‘Leonas’ deberán visitar primero a las celestes en el Estadio Alberto Gallardo este domingo 19 de octubre, mientras la vuelta será en Campo Mar el 2 de noviembre.

Cabe mencionar que la ‘U’ buscará acceder a los ‘Play offs’ y tentar la posibilidad de lograr el título nacional, consciente que llegar a dicha instancia no será sencillo, pues al frente tendrá a un duro rival que no le dejará el camino fácil y ya lo demostró en el partido anterior.

El conjunto rimense logró acceder a esta llave al vencer 3-1 a Melgar en el estadio Alberto Gallardo por los cuartos de final. Cabe precisar que para este cotejo las rimenses fueron locales debido a su ubicación en la tabla de posiciones durante la fase regular.

La publicación de Universitario sobre el partido con Sporting Cristal

¿Dónde ver el Universitario vs Sporting Cristal por la Liga Femenina?

El partido por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 entre Universitario vs Sporting Cristal será transmitido por la señal de América Televisión a través de los canales 4 y 704 en HD (Movistar). Asimismo, por la plataforma streaming de América TVGO.