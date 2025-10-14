Puma Carranza no se guardó y dio rotundo calificativo al duelo de Universitario ante Cristal: "Son..."

El prometedor encuentro entre Sporting Cristal vs Universitario por la jornada 14 del Torneo Clausura 2025 aún no tiene fecha oficial de reprogramación, y los hinchas siguen con la incertidumbre, pues ambos equipos están en la lucha por ganar la segunda parte del campeonato. Bajo ese escenario, José Luis Carranza dejó un fuerte pronunciamiento.

Puma Carranza dio firme calificativo al partido Sporting Cristal vs Universitario

En la reciente edición del programa de YouTube 'Trivu', el popular 'Puma' señaló estar bastante expectante del próximo duelo del equipo de sus amores, al cual calificó como un "clásico", ya que, por historial, ambas escuadras nacionales tienen mucha historia en el fútbol peruano.

Sporting Cristal recibirá a Universitario por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

"Estos partidos son clásicos, son especiales. Esta clase de partidos siempre se han jugado muchas cosas, de otra manera. Hay muchas cosas que pasaron de años y todos recuerdan eso", precisó el exmediocampista de la 'U'.

Así también, el referente en Universitario de Deportes, resaltó que el equipo liderado por el técnico uruguayo Jorge Fossati se tome cada encuentro como una verdadera final, ya que el principal objetivo es ganar la mayor cantidad de puntos posibles y así estar más cerca de lograr el tricampeonato.

"La 'U' va partido a partido, lo toman siempre en serio. Cada partido es una final y saben que siempre tienen que hacer lo mejor. Yo no canto victoria ni ellos (jugadores) tampoco. Primero tiene que pensar en Ayacucho FC y luego pensar en Sporting Cristal", acotó.

Universitario es líder del Torneo Clausura 2025

Actualmente, el conjunto estudiantil marcha en la cima del Torneo Clausura 2025 con 30 unidades. Su más cercano perseguidor es Cusco FC con 23 puntos, elenco que viene de igualar 1-1 contra Comerciantes Unidos de Cutervo en la ciudad imperial por la fecha 14 de la Liga 1.