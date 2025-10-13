Universitario solicitó a Cristal jugar partido del Clausura sin público: club celeste respondió

En los últimos días, la Liga 1 informó públicamente que el partido entre Sporting Cristal vs Universitario, por la fecha 14 del Torneo Clausura, quedó suspendido hasta nuevo aviso por los acontecimiento sociales y políticos que atraviesa la capital limeña. Ahora, en palabras de 'Checho' Ibarra en el noticiero mañanera de "Latina Deportes", reveló fuerte pedido de los cremas para afrontar el choque ante los celestes.

PUEDES VER: Suspenden el partido Sporting Cristal vs Universitario por falta de garantías y crisis política

¿Universitario solicitó jugar sin público ante Sporting Cristal?

El ahora comentarista deportivo dio a conocer que Universitario se acercó a la directiva de Sporting Cristal para ver la posibilidad de jugar el clásico en el Estadio nacional sin la presencia de hinchas. Dado la coyuntura y la negación de las garantías de la Policía Nacional del Perú (PNP), los cremas intentaron afrontar el cotejo a como de lugar este miércoles.

Sin embargo, desde Sporting Cristal la respuesta fue totalmente negativa. Según informa 'Checho' Ibarra, la idea de los celestes es tener un fuerte ingreso económico en la taquilla, por lo que no tener al público presente les afectaría considerablemente.

"Ojo, que la 'U' le habría ofrecido jugar a Sporting Cristal sin público este partido. Pero como Sporting Cristal es local, y sobre todo en el Estadio Nacional, no aceptó jugar sin público por la taquilla. Era el equipo que iba a ganar por taquilla. Así que no se va a jugar el día miércoles y hay que esperar cuál será la fecha", informó el 'Checho' Ibarra.

(VIDEO: Latina Deportes)

Sporting Cristal y Universitario se reunirán en la Videna

Hoy, lunes 13 de octubre, se informó que Sporting Cristal y Universitario se reunirán en las instalaciones de la Videna para evaluar las fechas tentativas de cara al partido de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Según informa Gustavo Peralta, hay posibilidades de que todo se desarrolle luego de la jornada 16 del certamen de Liga 1.