Diego Enríquez, arquero de Cristal, impacta con firmes palabras hacia jugador de la 'U': "Un buen..."

Uno de los jugadores que debutó como titular en la selección peruana fue Diego Enríquez. El golero de Sporting Cristal mostró buen rendimiento en la Liga 1 2025, por lo que era inminente que iba a tener una oportunidad en la Bicolor. Ahora, luego de su actuación ante Chile, el guardameta brindó unas declaraciones para referirse directamente sobre un jugador de Universitario.

En una entrevista al programa "Fútbol como cancha", Enríquez fue consultado sobre el jugador que más le impresionó durante los entrenamientos con la selección. El portero celeste fue claro y mencionó a Joao Grimaldo, sabiendo que estuvo con él desde las canteras. Sin embargo, impactó al agregar el nombre de un referente actual del combinado crema.

Nos referimos a Jairo Concha, volante de Universitario que también fue titular en el 'Clásico del Pacífico' ante la selección chilena. El mediocampista ha sorprendido a un portero rival como Diego Enríquez, por lo que no dudó en darle firmes palabras de elogios por su actual nivel futbolístico.

"Bueno el que me sorprende bastante es Joao Grimaldo. Cada partido lo siento más maduro, con muchas más ganas y lo muestra en cada partido de selección. Después está Jairo Concha que viene en un buen momento en Universitario. Esos son los jugadores que están dando la talla en la selección y eso es lo bueno", declaró Diego Enríquez a "Fútbol como cancha".

Diego Enríquez quiere pelear la temporada con Sporting Cristal

Pese a que las chances de ser campeón del Torneo Clausura para Sporting Cristal son mínimas, Diego Enríquez, asegura que el club peleará jornada a jornada para cerrar bien el año 2025. Sabe que hay la posibilidad de unos Playoffs para definir "Perú 2" para la Copa Libertadores, por lo que asegura dar todo de sí por el escudo 'rimense'.

"Un equipo grande siempre debe pelear los primeros puestos y campeonar. Estos últimos años no han sido así, pero las cosas están cambiando en el club. Tengo contrato con Cristal hasta el 2027, pero la idea es ir al extranjero el próximo año. Me gustaría ir al fútbol argentino, brasileño o mexicano", declaró.