Gustavo Álvarez le dirá no a Perú por otra selección de CONMEBOL, según medios chilenos

La selección peruana busca nuevo técnico y Gustavo Álvarez es el principal candidato, pero en Chile afirman que su entorno prioriza otra selección de CONMEBOL.

Luis Blancas
La selección peruana se encuentra en búsqueda de su nuevo técnico y uno de los principales entrenadores para asumir ese rol sería Gustavo Álvarez, según El Mercurio de Chile. Sin embargo, desde el mismo país, un periodista local informó que habría un giro de 90 grados en la decisión del argentino, ya que su comando técnico buscaría dirigir a otra selección de la CONMEBOL.

En una entrevista con el programa 'Mano a Mano' de D'Enganche, el periodista chileno Francisco Caneo reveló que desde la interna del equipo de trabajo de Álvarez quieren permanecer en Chile esperando una oferta de la Federación de Fútbol de Chile para liderar el camino hacia el Mundial 2030.

"Lo que entiendo es que el cuerpo técnico de Álvarez quiere quedarse en Chile, y eso va muy de la mano con la posibilidad de recibir una oferta a fin de año de la Federación Chilena de Fútbol por Gustavo Álvarez. Él es uno de los candidatos que tiene Pablo Milad, el presidente, y es uno de los que tiene ventaja para ocupar ese puesto", reveló.

Además, dejo en claro que Milad, máximo encargado de la Federación de Fútbol de Chile (ANFP), tiene como candidato principal a Gustavo Álvarez, actual técnico de la Universidad de Chile, para que asuma el cargo de director técnico de la selección chilena.

Cabe afirmar que antes de esta revelación por parte del comunicador chileno Francisco Caneo, el diario El Mercurio reveló que la selección peruana ya tendría todo estipulado para la contratación de Álvarez y asuma la dirección técnica una vez terminara la temporada con la Universidad de Chile.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada ni negada por el Director de Fútbol, Jean Ferrari, sino que ha mantenido su postura en no revelar nombres ni asegurar los rumores de una supuesta llegada del entrenador argentino a la escuadra bicolor.

AUTOR: Luis Blancas

