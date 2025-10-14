Carlos Galván vuelve a ser tendencia nuevamente luego de sus declaraciones durante la búsqueda del nuevo técnico de la selección peruana. En esta ocasión, uno de los nombres que estaría cerca de ser una posibilidad es el de Martín Demichelis. Ante esto, el ahora comentarista deportivo dio una fuerte crítica.

Carlos Galván dio firme comentario sobre Martín Demichelis tras ser vinculado a la selección peruana

En conversación con los panelistas de A Presión, Galván dio un rotundo comentario sobre Demichelis, quien estaría dentro de las posibilidades de la FPF para que asuma el puesto de director técnico de la selección peruana.

Video: A presión

"Para mí, Demichelis no encajaría aquí", afirmó el excapitán de Universitario de Deportes, expresando su negativa ante la posibilidad de ver al exjugador de la selección argentina como DT de La Bicolor.

Argumentando que en su etapa como entrenador de River Plate no logró evolucionar y no consiguió los resultados requeridos a pesar de contar con un excelente plantel.

"Tenía un plantel que lo podía manejar de taquito, abrió la boca de más y le pegaron una patada en el c*lo", manifestó Carlos Galván en contra del desempeño de Demichelis en River.

Martín Demichelis y sus razones para no aceptar ser DT de la selección peruana

Pedro García, periodista deportivo, informó a través de su programa de podcast que existe un desafío extradeportivo en la selección peruana, lo que podría llevar a que Martín Demichelis finalmente no acepte el cargo.

"La primera llamada de Demichelis será a Claudio Pizarro porque no es su compañero, es su pata, es su 'yunta'. Lo llama para decirle que lo han llamado para comunicarle esto y preguntarle cómo es Ferrari, cómo es la Videna, qué es lo que se encontrará. Pizarro le dirá esto y Demichelis le dirá a la Federación, no gracias. Pizarro le va a contar la verdad, que el Perú es así". "Otra llamada que haría Demichelis sería a Ricardo Gareca", afirmó.

El argentino cuenta con amigos cercanos a La Blanquirroja, primero sería Claudio Pizarro, con quien compartió vestuarios en el Bayern de Múnich, y luego con Ricardo Gareca, ex DT de la selección. Ambos le explicarían el contexto actual que podría desanimarlo totalmente a dirigir en Perú.