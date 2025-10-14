¡Sorpresivo! Grimaldo conoció importante noticia tras jugar con la selección peruana: "Ha sido..."

Joao Grimaldo fue uno de los jugadores más destacados de la selección peruana pese a la derrota por 2-1 ante Chile en el último amistoso por fecha FIFA. El habilidoso extremo demostró su talento y dejó en claro que seguirá siendo una pieza clave en el futuro de la Bicolor. A su regreso al Riga FC, el atacante nacional fue sorprendido con una impactante noticia.

Grimaldo estuvo un tiempo apartado de las convocatorias de la selección peruana luego de una discreta actuación con su club a inicios de año. Sin embargo, su situación cambió por completo en los últimos meses, donde comenzó a sumar minutos y destacar en cada partido, aportando con goles y asistencias que lo devolvieron al radar de la 'Bicolor'.

¿Qué noticia recibió Joao Grimaldo tras jugar con la selección peruana?

Resulta que, las grandes actuaciones del futbolista con el Riga FC han dejado impresionados a todos. Por ello, la Virsliga, liga de Letonia, anunció que el jugador ha sido condecorado con el premio de mejor jugador del mes, al igual que su estratega Adrians Gula.

"El dúo del Riga FC João Grimaldo y Adrian Gula, que jugó sin perder en septiembre, ha sido reconocido como el mejor jugador y entrenador del mes de la Virsliga", mencionó la organización del torneo en su nota web.

Joao Grimaldo fue elegido como jugador del mes con el Riga FC.

Asimismo, destacaron las grandes actuaciones que logró el exjugador de Sporting Cristal en los últimos partidos, considerándolo como uno de los líderes del Riga FC en el terreno de juego.

"João Grimaldo, de 22 años, jugó tres de los cuatro partidos del equipo. Fue titular en los tres encuentros, marcó dos goles y fue uno de los líderes en el campo, tanto en la anotación como en la organización del juego", remarcaron.

Joao Grimaldo: ¿Cuál es su valor de mercado?

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Joao Grimaldo ha sufrido una caída severa en su cotización de mercado, pues pasó de valer 1,5 millones de euros en 2023 a un valor actual de 500 mil. Sin embargo, considerando que ha vuelto a sumar minutos y viene destacando en su club, es muy probable que su valor vuelva a incrementarse.