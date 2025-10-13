Cabo Verde es tendencia en el mundo del fútbol por haber clasificado por primera vez en su historia a una Copa Mundial de la FIFA. En esta ocasión, la competición se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Además, Transfermarkt reveló que Cabo Verde cuenta con jugadores mejor posicionados en el mercado, lo que hace que su valor supere al de la selección de Perú.

¿Cabo Verde o Perú? Transfermarkt revela qué selección tiene más valor en el mercado

Mientras que la selección peruana tiene un valor de 21,85 millones de euros, el equipo de Cabo Verde está valorado en 27,20 millones. Una diferencia de 5,35 millones que destaca al país mundialista.

El jugador más valioso de la nación africana es el mediocampista de 28 años, Kevin Lenini, que actualmente juega en el FK Krasnodar de la primera división de Rusia y tiene un valor de 5 millones de euros.

A diferencia de Lenini, la selección de Perú tiene al defensor de FC Copenhague, Marcos López, como su jugador con más valor: 2,50 millones.

Otros jugadores destacados en Cabo Verde por su alta valoración en el mercado son Wagner Pina de Trabzonspor (5,00 millones), Telmo Arcanjo de Vitoria Guimaraes (3,00 millones) y Bruno Varela de Al Hazem (2,50 millones).

En paralelo, los 3 futbolistas con mayor valor en Transfermarkt de la selección peruana son Erick Noriega de Gremio (2 millones), Kenji Cabrera (1,60 millones) y Brayan Reyna (1,50 millones).

En conclusión, la selección de Cabo Verde tiene una plantilla mejor valorada que la de Perú según la plataforma de fichajes a nivel mundial, lo cual ha sorprendido a todos los seguidores de La Bicolor.