Ex Universitario y Alianza dio fuerte calificativo a Álvarez tras ser relacionado a Perú: "Es un..."

El entrenador argentino de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, fue relacionado con la selección peruana después de que un medio chileno confirmara que todo está encaminado para que sea el DT de la Blanquirroja. En medio de esta noticia, un exjugador de Universitario y Alianza Lima salió a criticar fuertemente al técnico.

Luis 'Cachito' Ramírez respalda la designación de Gustavo Álvarez como Director Técnico de la selección peruana

En conversación con el programa 'Mano a mano' de D'enganche, Luis 'Cachito' Ramírez, quien tuvo paso por Universitario y Alianza Lima, brindó una firme declaración sobre Álvarez cuando lo dirigió en Sport Boys del Callao.

Video: D'Enganche

"Gustavo Álvarez me dirigió en Boys. Es una opción interesante para la Selección Peruana, con una trayectoria que lo respalda. Es un técnico trabajador, que busca que sus equipos sean protagonistas. Creo que es el momento de explorar nuevas propuestas como las que Gustavo puede ofrecer", afirmó.

Las palabras de Ramírez ratifican el trabajo que viene realizando Gustavo Álvarez en la Universidad de Chile, que hasta el día de hoy se ha consagrado campeón de la Copa Chile 2024, Supercopa Chilena 2025 y está en busca de alcanzar la gloria en la Copa Sudamericana 2025.

Esto quiere decir que el también exseleccionado de Perú, Luis 'Cachito' Ramírez, respalda la llegada de Álvarez a la Federación Peruana de Fútbol para que tome el liderato del proyecto hacia el Mundial 2030 y la Copa América 2028.

Esto dijo Gustavo Álvarez sobre una posible llegada a la selección peruana

En la conferencia de prensa posterior a un partido de la U. de Chile, Gustavo Álvarez fue consultado sobre una posible llegada a la selección peruana, luego de que el diario El Mercurio informara en exclusiva que todo estaba acordado entre el entrenador argentino y la Federación Peruana de Fútbol.

"¿Momento para pensar en mi futuro? No hay tiempo para eso. Nosotros no podemos pensar en la Copa Sudamericana, debemos concentrarnos en la Copa. Estamos enfocados en el partido con Lanús en Santiago. E insisto, sobre el futuro no es momento de sacar conclusiones determinantes en el presente", afirmó sin descartar la posibilidad de una llegada a Perú.