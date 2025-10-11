- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- España vs Georgia
- Portugal vs Irlanda
- México vs Colombia
- Selección Peruana
- Universitario
- Cristal
- Alianza Lima
- Minedu
Perú vs Rusia: fecha, día, horario y canal confirmado para próximo partido amistoso
Conoce el día y hora del próximo partido amistoso de Perú ante Rusia a disputarse en San Petersburgo por fecha FIFA.
La selección peruana cayó ante Chile en su amistoso de fecha FIFA en octubre, por lo que ahora tratará de corregir sus errores con miras al siguiente encuentro ante Rusia. La Bicolor se encuentra en este proceso de formación con miras al Mundial 2030, por lo que se medirá ante un elenco europeo para seguir viendo el nivel de varios futbolistas.
PUEDES VER: DT de Chile da firme comentario tras enfrentar a Perú y ganarle agónicamente: "Era muy…"
¿Cuándo juega Perú vs Rusia?
El partido entre Perú vs Rusia por el amistoso internacional de fecha FIFA se juega el próximo 12 de noviembre del 2025. Ambos elencos se verán cara a cara en busca de una victoria para alegría de sus aficionados. Estos conjuntos no jugarán la Copa del Mundo 2026, por lo que es la oportunidad de replantear a su equipo.
¿A qué hora juega Perú vs Rusia?
Este compromiso entre Perú vs Rusia aún no tiene un horario definido por parte de las federaciones respectivas. Se espera que en las próximas semanas, o días, se anuncie la hora oficial para que los aficionados logren reservar su tiempo para dicha fecha. Recordemos, que este encuentro se jugará en suelo ruso.
Perú, Chile y Rusia jugarán amistosos entre sí en noviembre.
¿Dónde ver Perú vs Rusia?
La transmisión del partido Perú vs Rusia se verá por la señal en vivo de Movistar Deportes (Canal 3), ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4) para todo el territorio peruano. Estos canales de TV tuvieron los derechos para el reciente amistoso ante Chile, por lo que nuevamente serán los responsables para los 90 minutos en San Petersburgo, Rusia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50