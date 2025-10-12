- Hoy:
Revelan el firme pedido que hace Barreto a los nuevos jugadores de la selección: "Nos..."
Manuel Barreto asumió de manera interina la dirección técnica de la selección peruana, y desde el interior del vestuario ya se reveló el firme y claro mensaje que el DT les transmite a los nuevos convocados de la Bicolor.
Manuel Barreto asumió como técnico de la selección peruana luego de quedar eliminados de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En medio de esta situación, realizó una lista de convocados muy novedosa en comparación con las anteriores campañas. Desde adentro de los camerinos, se reveló qué es lo que pide el DT antes de empezar un partido.
Joao Grimaldo reveló qué pidió Manuel Barreto a los nuevos jugadores de la selección peruana antes del duelo contra Chile
Después de perder 2-1 ante la selección de Chile, los jugadores de la Bicolor se despidieron de la tierra peruana para embarcarse hacia sus respectivos clubes.
Manuel Barreto asumió ser técnico interino de la selección peruana. Foto: FPF
Uno de ellos fue Joao Grimaldo, quien brindó declaraciones en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez y reveló el rotundo pedido que hizo Manuel Barreto a los nuevos rostros de la selección peruana.
"El profesor (Manuel) Barreto nos pide ser auténticos y a demostrar en el campo quiénes somos fuera de él", reveló a los medios deportivos el delantero de la blanquirroja.
La revelación de Grimaldo sobre Barreto demuestran que el técnico, aparte de ser un técnico exigente, también tiene una característica motivadora, ya que las palabras que brinda son más de aliento que una crítica constructiva.
Por otro lado, el jugador del Riga FC de Letonia destacó el momento que está viviendo la selección peruana con el recambio generacional y se comprometió a dar lo mejor de sí cada vez que defienda los colores de la selección peruana.
"Es un proceso largo que nos toca afrontar. Mientras tenga la confianza del entrenador y del equipo, demostraré en el campo", afirmó el atacante.
También manifestó su enfoque en lograr grandes cosas con su club para seguir siendo convocado a la selección peruana, dado que en noviembre habrá dos partidos amistosos contra Chile y Rusia.
"Ahora toca enfocarme en mi equipo. Hay que hacer las cosas bien y luego volver a la selección, si me toca estar en el equipo", concluyó Joao Grimaldo.
