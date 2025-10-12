- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cusco vs Com. Unidos
- River Plate vs Sarmiento
- Selección Peruana
- Universitario
- Cristal
- Alianza Lima
- Minedu
¿No quiere? Fabio Gruber se pronunció tras conocer que será convocado a la selección: "Muy..."
El defensor con nacionalidad peruana rompió su silencio tras enterarse de su inminente convocatoria a la selección peruana y dejó un mensaje que generó sorpresa en los hinchas. ¿Qué dijo?
La selección peruana busca dejar atrás la derrota por 2-1 ante Chile. Por ello, Manuel Barreto ya empezó a planificar la lista de convocados para los próximos amistosos de noviembre, en los que enfrentará a Rusia y nuevamente a Chile. Uno de los posibles candidatos a integrar esta nómina es el defensa Fabio Gruber, quien al conocer esta posibilidad no dudó en dejar una impactante declaración.
PUEDES VER: ¡Una millonada! La descomunal cifra que debe pagar la FPF por la cláusula de Gustavo Álvarez
¿Qué dijo Fabio Gruber sobre ser convocado a la selección peruana?
Durante una entrevista con el prestigioso diario alemán 'Bild', Fabio Gruber confesó que se sorprendió al saber que podría ser convocado a la selección peruana ya que nunca había tenido contacto previo. Sin embargo, reveló que desde el último fin de semana habló con la FPF y tendrá una reunión para definir su posible convocatoria.
"También leí los informes sobre la selección peruana. Aunque me sorprendió un poco, porque no había tenido contacto con la asociación en ese momento. Pero hemos estado en contacto desde el fin de semana pasado. Se supone que nos reuniremos pronto", reveló el defensa del Núremberg.
No obstante, lo más destacado fue cuando le preguntaron sobre la posibilidad de debutar con la 'Bicolor' en los amistosos de noviembre. Ante ello, el 'eurocausa' expresó sus sentimientos y sorprendió con su respuesta por representar al Perú.
Fabio Gruber es uno de los posibles convocados a la selección peruana para noviembre.
"Me sentiría increíblemente orgulloso y muy feliz. Mi madre ya está impaciente y no para de preguntar si la asociación ya se ha puesto en contacto conmigo. Casi tengo que frenarla un poco. Hay otras cosas en las que centrarme ahora mismo", mencionó el futbolista, confirmando su deseo de jugar por el combinado nacional.
Fabio Gruber indicó que tiene características sudamericanas
Además, Gruber sorprendió al señalar que maneja el idioma español a la perfección, pues suele utilizarlo para comunicarse con su madre y su asistente técnico. "Mi madre habla principalmente español conmigo. A veces solo le respondo en alemán. Pero el español es un idioma muy bonito. También hablo español a menudo con nuestro entrenador asistente, Javier Pinola", sostuvo.
De igual manera, indicó que tiene una gran característica sudamericana, que lo llevó a destacar. "Diría que heredé la emotividad de mi madre. Y el espíritu de lucha que todo sudamericano lleva dentro, de alguna manera", indicó.
Fabio Gruber y su gran presente en Alemania
El defensor de 23 años destaca en la zaga del Núremberg de la segunda división alemana, donde es capitán y pieza clave. En la actual temporada lleva 9 partidos jugados y en la anterior disputó 30, anotando 3 goles. Su rendimiento ha generado gran entusiasmo entre los hinchas, que ya lo piden para la selección peruana.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50