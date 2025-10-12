¿No quiere? Fabio Gruber se pronunció tras conocer que será convocado a la selección: "Muy..."

La selección peruana busca dejar atrás la derrota por 2-1 ante Chile. Por ello, Manuel Barreto ya empezó a planificar la lista de convocados para los próximos amistosos de noviembre, en los que enfrentará a Rusia y nuevamente a Chile. Uno de los posibles candidatos a integrar esta nómina es el defensa Fabio Gruber, quien al conocer esta posibilidad no dudó en dejar una impactante declaración.

¿Qué dijo Fabio Gruber sobre ser convocado a la selección peruana?

Durante una entrevista con el prestigioso diario alemán 'Bild', Fabio Gruber confesó que se sorprendió al saber que podría ser convocado a la selección peruana ya que nunca había tenido contacto previo. Sin embargo, reveló que desde el último fin de semana habló con la FPF y tendrá una reunión para definir su posible convocatoria.

"También leí los informes sobre la selección peruana. Aunque me sorprendió un poco, porque no había tenido contacto con la asociación en ese momento. Pero hemos estado en contacto desde el fin de semana pasado. Se supone que nos reuniremos pronto", reveló el defensa del Núremberg.

No obstante, lo más destacado fue cuando le preguntaron sobre la posibilidad de debutar con la 'Bicolor' en los amistosos de noviembre. Ante ello, el 'eurocausa' expresó sus sentimientos y sorprendió con su respuesta por representar al Perú.

Fabio Gruber es uno de los posibles convocados a la selección peruana para noviembre.

"Me sentiría increíblemente orgulloso y muy feliz. Mi madre ya está impaciente y no para de preguntar si la asociación ya se ha puesto en contacto conmigo. Casi tengo que frenarla un poco. Hay otras cosas en las que centrarme ahora mismo", mencionó el futbolista, confirmando su deseo de jugar por el combinado nacional.

Fabio Gruber indicó que tiene características sudamericanas

Además, Gruber sorprendió al señalar que maneja el idioma español a la perfección, pues suele utilizarlo para comunicarse con su madre y su asistente técnico. "Mi madre habla principalmente español conmigo. A veces solo le respondo en alemán. Pero el español es un idioma muy bonito. También hablo español a menudo con nuestro entrenador asistente, Javier Pinola", sostuvo.

De igual manera, indicó que tiene una gran característica sudamericana, que lo llevó a destacar. "Diría que heredé la emotividad de mi madre. Y el espíritu de lucha que todo sudamericano lleva dentro, de alguna manera", indicó.

Fabio Gruber y su gran presente en Alemania

El defensor de 23 años destaca en la zaga del Núremberg de la segunda división alemana, donde es capitán y pieza clave. En la actual temporada lleva 9 partidos jugados y en la anterior disputó 30, anotando 3 goles. Su rendimiento ha generado gran entusiasmo entre los hinchas, que ya lo piden para la selección peruana.