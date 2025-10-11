¡Nuevas caras! Revelan los nuevos jugadores que convocará Barreto para los próximos amistosos

La derrota por 2-1 ante Chile significó un duro golpe para la selección peruana, que buscaba comenzar con el pie derecho su nuevo proceso de recambio bajo la dirección interina de Manuel Barreto. No obstante, el estratega ya trabaja en la próxima lista de convocados para la fecha FIFA de noviembre, y se conocieron los nuevos jugadores que serán llamados, quienes no fueron considerados en la última nómina.

La selección peruana aún tiene partidos pendientes en este 2025, pues en el próximo parón de selecciones se tendrá que enfrentar ante Rusia y Chile. Por ello, luego de dejar una discreta impresión en este partido, se prevé que Barreto presente una lista con nuevas sorpresas.

¿Qué jugadores serán llamados con la selección peruana para noviembre?

En ese sentido, durante la última edición del programa 'L1 Radio', los periodistas deportivos Gustavo Peralta, Ana Lucía Rodríguez, Juan Luis Morales, Eduardo Combe, Rosa María Muñoz y Ricardo Montoya tuvieron un intenso debate por los nuevos jugadores que integran la siguiente lista de convocados.

Al respecto, los panelistas del programa coincidieron en cinco jugadores destacados. “Piero Quispe, Alessandro Burlamaqui, Renato Tapia, Piero Cari y Víctor Guzmán”, fueron los nombres que mencionaron los comunicadores.

Del mismo modo, los periodistas señalaron que esta nueva lista se perfila a que esté integrada por futbolistas que no pudieron ser parte de la reciente fecha FIFA, por lo que no se descarta el regreso de figuras como Renato Tapia o Piero Quispe.

Es importante mencionar que la mayoría de ellos ya ha tenido minutos con la ‘Bicolor’. No obstante, el caso más llamativo es el de Víctor Guzmán, exjugador de Alianza Lima que actualmente milita en las divisiones menores del Sporting Lisboa. El joven delantero de 19 años viene sumando experiencia con la selección peruana, tras haber sido considerado como sparring en la última convocatoria.

¿Cuándo son los próximos amistosos de la selección peruana?

Según informó la Federación Peruana de Fútbol, los próximos amistosos de la selección peruana serán frente a Rusia y Chile. El primero está programado para disputarse el miércoles 12 de noviembre, mientras que el ‘Clásico del Pacífico’ se jugará el 18 del mismo mes, ambos encuentros se realizarían en territorio ruso.