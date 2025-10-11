0

¡Nuevas caras! Revelan los nuevos jugadores que convocará Barreto para los próximos amistosos

Manuel Barreto, DT de la selección peruana, ya empezó a definir la próxima convocatoria y ya se filtraron los primeros nombres que se sumarán a la ‘Bicolor’ para noviembre. ¿Quiénes son?

Angel Curo
Revelan los nuevos jugadores que convocará Manuel Barreto para los próximos amistosos
Revelan los nuevos jugadores que convocará Manuel Barreto para los próximos amistosos | Composición: Líbero
COMPARTIR

La derrota por 2-1 ante Chile significó un duro golpe para la selección peruana, que buscaba comenzar con el pie derecho su nuevo proceso de recambio bajo la dirección interina de Manuel Barreto. No obstante, el estratega ya trabaja en la próxima lista de convocados para la fecha FIFA de noviembre, y se conocieron los nuevos jugadores que serán llamados, quienes no fueron considerados en la última nómina.

Manuel Barreto reveló impactante comportamiento de Álex Valera tras derrota

PUEDES VER: Barreto reveló impactante comportamiento de Álex Valera tras la derrota de Perú: "Fue un..."

La selección peruana aún tiene partidos pendientes en este 2025, pues en el próximo parón de selecciones se tendrá que enfrentar ante Rusia y Chile. Por ello, luego de dejar una discreta impresión en este partido, se prevé que Barreto presente una lista con nuevas sorpresas.

¿Qué jugadores serán llamados con la selección peruana para noviembre?

En ese sentido, durante la última edición del programa 'L1 Radio', los periodistas deportivos Gustavo Peralta, Ana Lucía Rodríguez, Juan Luis Morales, Eduardo Combe, Rosa María Muñoz y Ricardo Montoya tuvieron un intenso debate por los nuevos jugadores que integran la siguiente lista de convocados.

Al respecto, los panelistas del programa coincidieron en cinco jugadores destacados. “Piero Quispe, Alessandro Burlamaqui, Renato Tapia, Piero Cari y Víctor Guzmán”, fueron los nombres que mencionaron los comunicadores.

Video: L1 MAX.

Del mismo modo, los periodistas señalaron que esta nueva lista se perfila a que esté integrada por futbolistas que no pudieron ser parte de la reciente fecha FIFA, por lo que no se descarta el regreso de figuras como Renato Tapia o Piero Quispe.

Es importante mencionar que la mayoría de ellos ya ha tenido minutos con la ‘Bicolor’. No obstante, el caso más llamativo es el de Víctor Guzmán, exjugador de Alianza Lima que actualmente milita en las divisiones menores del Sporting Lisboa. El joven delantero de 19 años viene sumando experiencia con la selección peruana, tras haber sido considerado como sparring en la última convocatoria.

¿Cuándo son los próximos amistosos de la selección peruana?

Según informó la Federación Peruana de Fútbol, los próximos amistosos de la selección peruana serán frente a Rusia y Chile. El primero está programado para disputarse el miércoles 12 de noviembre, mientras que el ‘Clásico del Pacífico’ se jugará el 18 del mismo mes, ambos encuentros se realizarían en territorio ruso.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Carlos Galván lanzó fuerte mensaje sobre Maxloren Castro tras debut ante Chile: "Tiene que..."

  2. ¿Bundesliga? Desde Alemania revelan el futuro de Felipe Chávez en el Bayern tras debutar con Perú

  3. Alianza Lima busca dar el batacazo firmando a futbolista internacional para 2026: "Delantero..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano