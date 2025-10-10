Barreto mostró su dolor tras debutar en la selección peruana con derrota: "No lo merecieron"

La selección peruana volvió a sufrir un traspié en el presente año tras caer 2-1 ante Chile en partido amistoso disputado en Santiago. A pesar que la Bicolor comenzó arriba en el marcador, no pudo mantener la ventaja y fue derrotado en la última jugada, causando desazón en todo el equipo y en Manuel Barreto, quien debutaba como DT interino del combinado nacional.

Justamente, el también jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF fue el que dio la cara tras el pitido final para mostrar su tristeza por la derrota ya que no se merecían el resultado en contra, pero además mencionó que está orgulloso de sus dirigidos por la forma como jugaron el encuentro con pocos días de preparación, entregándose por el equipo en todo momento.

"Cuando te ganan el partido en la última jugada duele, pero mi dolor es sobre todo porque no lo merecieron. Esto no cambia absolutamente el orgullo que siento de haber estado estos días con ellos, de cómo se han entregado, de como con tan pocos entrenamientos han logrado mostrar lo que mostraron, con la personalidad con la que jugaron", declaró en conferencia de prensa.

Video: Movistar Deportes

En esa misma línea, destacó que la Blanquirroja ha dado un paso adelante en esta etapa que durará hasta el 2030, aunque el resultado intente reflejar otra cosa. "La sensación siempre es amarga por el resultado, pero mucho orgullo por lo que han hecho los chicos, que han dado un paso hacia adelante a un camino que les va a tocar recorrer en los próximos años", agregó.

Manuel Barreto explicó la táctica que utilizó ante Chile

Por otro lado, Barreto dejó en claro que la forma como jugó Perú en la cancha fue lo que quiso plasmar en la cancha y espera replicar en los próximos duelos, que es la progresión utilizando pases y realizar transiciones rápidas por ambas bandas.

"He podido ver la identidad que creo que nosotros necesitamos para competir. Me refiero, por supuesto, al juego cuando podemos progresar con pases, pero también entendiendo el fútbol moderno. El plan de juego que teníamos hoy de salir rápido con transiciones por los costados", sentenció.

¿Cuántos partidos le quedan a Manuel Barreto como DT de la selección peruana?

Es preciso señalar que ahora le quedan solamente dos encuentros a Manuel Barreto como estratega de la selección peruana, las cuales están pactados para jugarse en noviembre próximo frente a Rusia y Chile en tierras europeas.