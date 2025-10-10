- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Francia vs Azerbaiyán
- El Salvador vs Panamá
- Japón vs Paraguay
- Corea del Sur vs Brasil
- Uruguay vs República
- Bolivia vs Jordania
- Perú vs Chile
- Argentina vs Venezuela
- EE. UU. vs Ecuador
- Minedu
Joao Grimaldo dio catedra de "chocolate" y se llevó a un jugador chileno en el Perú vs Chile
Joao Grimaldo demuestra que el "chocolate" sigue vivo en la selección peruana, con un gran partido lleno de buenas intervenciones y desbordes en los que se lleva a los jugadores chilenos.
La selección peruana se enfrenta a su similar chileno en un amistoso internacional durante la penúltima fecha FIFA. En este, Manuel Barreto está probando nuevos jugadores que no han tenido muchas oportunidades en las Eliminatorias 2026. Es por eso que Joao Grimaldo ha sido uno de los elegidos y está demostrando la picardía peruana ante los jugadores de Chile.
PUEDES VER: DT de Chile, Sebastián Miranda, dio firme mensaje sobre Perú previo al Clásico del Pacífico: "Es un..."
Joao Grimaldo se llevó a un jugador chileno y lo deja humillado
A los 5 minutos del primer tiempo, Grimaldo recibió una pelota dividida por el lado derecho del Estadio Bicentenario de La Florida. Ante esto, el delantero peruano supo ingeniárselas para deshacerse de un jugador de la selección chilena con una tremenda jugada que lo dejó desairado.
A pesar de haber sido una gran jugada, esta terminó en una falta a Vicente Pizarro, quien aquejó un golpe en el rostro por Joao Grimaldo. El árbitro decidió cobrar, pero por beneficio del seleccionado peruano, no lo amonestaron con tarjeta.
Sin embargo, durante el primer tiempo del Perú vs Chile, el jugador del Riga F.C. está siendo uno de los futbolistas que más intervenciones y desbordes está causando a los jugadores de la selección chilena.
A la par de Joao Grimaldo, otro futbolista que viene destacando es Maxloren Castro, canterano de Sporting Cristal al igual que el ya mencionado. Ambos vienen demostrando su juego ante los defensores de la escuadra de Chile.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50