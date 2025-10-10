Joao Grimaldo dio catedra de "chocolate" y se llevó a un jugador chileno en el Perú vs Chile

La selección peruana se enfrenta a su similar chileno en un amistoso internacional durante la penúltima fecha FIFA. En este, Manuel Barreto está probando nuevos jugadores que no han tenido muchas oportunidades en las Eliminatorias 2026. Es por eso que Joao Grimaldo ha sido uno de los elegidos y está demostrando la picardía peruana ante los jugadores de Chile.

Joao Grimaldo se llevó a un jugador chileno y lo deja humillado

A los 5 minutos del primer tiempo, Grimaldo recibió una pelota dividida por el lado derecho del Estadio Bicentenario de La Florida. Ante esto, el delantero peruano supo ingeniárselas para deshacerse de un jugador de la selección chilena con una tremenda jugada que lo dejó desairado.

A pesar de haber sido una gran jugada, esta terminó en una falta a Vicente Pizarro, quien aquejó un golpe en el rostro por Joao Grimaldo. El árbitro decidió cobrar, pero por beneficio del seleccionado peruano, no lo amonestaron con tarjeta.

Sin embargo, durante el primer tiempo del Perú vs Chile, el jugador del Riga F.C. está siendo uno de los futbolistas que más intervenciones y desbordes está causando a los jugadores de la selección chilena.

A la par de Joao Grimaldo, otro futbolista que viene destacando es Maxloren Castro, canterano de Sporting Cristal al igual que el ya mencionado. Ambos vienen demostrando su juego ante los defensores de la escuadra de Chile.