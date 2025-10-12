- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cusco vs Com. Unidos
- River Plate vs Sarmiento
- Selección Peruana
- Universitario
- Cristal
- Alianza Lima
- Minedu
Francia vs Islandia EN VIVO por Eliminatorias europeas 2026: hora, dónde ver y pronóstico
Desde el Estadio Laugardalsvöllur, partido de Francia vs Islandia EN DIRECTO este lunes por la fecha 4 de las Eliminatorias europeas 2026. La transmisión va por ESPN.
Francia vs Islandia serán protagonistas de un partidazo este lunes 13 de octubre por la jornada 4 del Grupo D de las Eliminatorias UEFA 2026 desde el Estadio Laugardalsvöllur. El minuto a minuto dará comienzo a partir de las 13:45 horas locales de Perú. Asimismo, puedes seguir la transmisión EN VIVO por la señal de ESPN y la plataforma streaming de Disney Plus.
PUEDES VER: Pese a penal fallado de Ronaldo: Portugal venció 1-0 a Irlanda y es líder en las Eliminatorias
Antesala del partido Francia vs Islandia por las Eliminatorias UEFA 2026
Luego de la goleada por 3-0 ante Azerbayián, la selección francesa vuelve a la ación por las Eliminatorias europeas 2026 en donde acaricia su boleto al Mundial de Norteamérica. Los galos son líderes indiscutibles de su grupo con 9 unidades, lo que los hace favoritos a quedarse con la victoria.
Dentro de las bajas más sensibles que tendrá el equipo de Didier Deschamps, será la de la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, ya que se lesionó en el reciente compromiso del tobillo derecho. Junto a 'Kiki' tampoco está disponible Ousmane Dembélé por temas médicos, y desde entonces, el DT de Francia, alista una serie de cambios en su once titular.
Kylian Mbappé será baja en Francia ante Islandia
Por otro lado, Islandia llega a esta cita tras afrontar un partido lleno de grandes emociones frente a Ucrania. Pese a ello, los 'Vikingos' no pudieron hacerse fuertes y cayeron por un marcador de 5-3; complicando así su posibilidad de clasificar al Mundial 2026.
Islandia cayó ante Ucrania por las Eliminatorias UEFA 2026
Ante ese escenario, la selección del país nórdico ve una gran oportunidad ante los 'Galos' de jugarse su última carta pensando en la cita mundialista, por lo que, necesita dar la sorpresa con un triunfo para dejar la tercera posición de la tabla.
¿Cuándo juega Francia vs Islandia?
Según la programación oficial Francia vs Islandia jugarán este lunes 13 de octubre por la fecha 4 del Grupo D de las Eliminatorias UEFA 2026.
¿A qué hora juega Francia vs Islandia?
El partido entre Francia vs Islandia válido por la jornada 4 de las Eliminatorias europeas 2026 se disputará a partir de las 13:45 horas locales de Perú. Repasa la guía de horarios en los demás países.
- México: 12:45 horas
- Perú: 13:45 horas
- Ecuador: 13:45 horas
- Colombia: 13:45 horas
- Bolivia: 14:45 horas
- Venezuela: 14:45 horas
- Chile: 14:45 horas
- Argentina: 15:45 horas
- Brasil: 15:45 horas
- Uruguay: 15:45 horas
- Paraguay: 15:45 horas
- Francia: 20:30 horas
¿Dónde ver Francia vs Islandia EN VIVO?
La transmisión del duelo que sostendrán Francia vs Islandia EN VIVO por las Eliminatorias UEFA 2026, llegará a tus pantallas por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Además, puedes disfrutar el minuto a minuto vía la plataforma streaming de Disney+ Premium.
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium, ESPN
- Brasil: Globoplay, Zapping, ClaroTV+, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, SporTV
- Canadá: DAZN Canada, Amazon Prime Video
- Chile: Disney+ Premium, ESPN
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN
- Paraguay: Disney+ Premium, ESPN
- Perú: Disney+ Premium, ESPN
- Uruguay: Disney+ Premium, ESPN
- Estados Unidos: fuboTV, Amazon Prime Video, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN
Francia vs Islandia: pronóstico y cuánto pagan las apuestas
De acuerdo a las casas de apuestas, Francia es favorito a quedarse con el triunfo sobre Islandia en el partido correspondiente a la fecha 4 de las Eliminatorias europeas 2026.
|Casas de Apuestas
|Francia
|Empate
|Islandia
|Betsson
|1.21
|6.90
|12.50
|Betano
|1.25
|6.60
|13.50
|Bet365
|1.22
|6.50
|11.00
|1XBET
|1.26
|7.08
|12.00
|Coolbet
|1.25
|6.75
|12.00
Francia vs Islandia: alineaciones posibles
- Francia: Brice Samba, Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Michael Olise, Bradley Barcola, Hugo Ekitike, Kingsley Coman.
- Islandia: Elias Rafn Olafsson, Victor Pálsson, Sverrir Ingason, Daniel Leo Gretarsson, Mikael Ellertsson, Jon Dagur Thorsteinsson, Isak Bergmann Johannesson, Hakon Arnar Haraldsson, Mikael Anderson, Andri Gudjohnsen, Daniel Gudjohnsen.
Francia: últimos 5 partidos
- Francia 3-0 Azerbaiyán
- Francia 2-1 Islandia
- Ucrania 0-2 Francia
- Alemania 0-2 Francia
- España 5-4 Francia
Islandia: últimos 5 partidos
- Islandia 3-5 Ucrania
- Francia 2-1 Islandia
- Islandia 5-0 Azerbaiyán
- Irlanda del Norte 1-0 Islandia
- Escocia 1-3 Islandia
¿Dónde jugarán Francia vs Islandia?
El Estadio Laugardalsvöllur, ubicado en Reikiavik, será el principal escenario del enfrentamiento entre Francia vs Islandia por las Eliminatorias UEFA 2026. Aquel recinto deportivo cuenta con capacidad para recibir a 15.000 aficionados.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50