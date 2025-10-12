Francia vs Islandia EN VIVO por Eliminatorias europeas 2026: hora, dónde ver y pronóstico

Francia vs Islandia serán protagonistas de un partidazo este lunes 13 de octubre por la jornada 4 del Grupo D de las Eliminatorias UEFA 2026 desde el Estadio Laugardalsvöllur. El minuto a minuto dará comienzo a partir de las 13:45 horas locales de Perú. Asimismo, puedes seguir la transmisión EN VIVO por la señal de ESPN y la plataforma streaming de Disney Plus.

Antesala del partido Francia vs Islandia por las Eliminatorias UEFA 2026

Luego de la goleada por 3-0 ante Azerbayián, la selección francesa vuelve a la ación por las Eliminatorias europeas 2026 en donde acaricia su boleto al Mundial de Norteamérica. Los galos son líderes indiscutibles de su grupo con 9 unidades, lo que los hace favoritos a quedarse con la victoria.

Dentro de las bajas más sensibles que tendrá el equipo de Didier Deschamps, será la de la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, ya que se lesionó en el reciente compromiso del tobillo derecho. Junto a 'Kiki' tampoco está disponible Ousmane Dembélé por temas médicos, y desde entonces, el DT de Francia, alista una serie de cambios en su once titular.

Kylian Mbappé será baja en Francia ante Islandia

Por otro lado, Islandia llega a esta cita tras afrontar un partido lleno de grandes emociones frente a Ucrania. Pese a ello, los 'Vikingos' no pudieron hacerse fuertes y cayeron por un marcador de 5-3; complicando así su posibilidad de clasificar al Mundial 2026.

Islandia cayó ante Ucrania por las Eliminatorias UEFA 2026

Ante ese escenario, la selección del país nórdico ve una gran oportunidad ante los 'Galos' de jugarse su última carta pensando en la cita mundialista, por lo que, necesita dar la sorpresa con un triunfo para dejar la tercera posición de la tabla.

¿Cuándo juega Francia vs Islandia?

Según la programación oficial Francia vs Islandia jugarán este lunes 13 de octubre por la fecha 4 del Grupo D de las Eliminatorias UEFA 2026.

¿A qué hora juega Francia vs Islandia?

El partido entre Francia vs Islandia válido por la jornada 4 de las Eliminatorias europeas 2026 se disputará a partir de las 13:45 horas locales de Perú. Repasa la guía de horarios en los demás países.

México: 12:45 horas

Perú: 13:45 horas

Ecuador: 13:45 horas

Colombia: 13:45 horas

Bolivia: 14:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

Chile: 14:45 horas

Argentina: 15:45 horas

Brasil: 15:45 horas

Uruguay: 15:45 horas

Paraguay: 15:45 horas

Francia: 20:30 horas

¿Dónde ver Francia vs Islandia EN VIVO?

La transmisión del duelo que sostendrán Francia vs Islandia EN VIVO por las Eliminatorias UEFA 2026, llegará a tus pantallas por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Además, puedes disfrutar el minuto a minuto vía la plataforma streaming de Disney+ Premium.

Argentina: Disney+ Premium, ESPN Argentina

Bolivia: Disney+ Premium, ESPN

Brasil: Globoplay, Zapping, ClaroTV+, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, SporTV

Canadá: DAZN Canada, Amazon Prime Video

Chile: Disney+ Premium, ESPN

Colombia: Disney+ Premium, ESPN

Ecuador: Disney+ Premium, ESPN

Paraguay: Disney+ Premium, ESPN

Perú: Disney+ Premium, ESPN

Uruguay: Disney+ Premium, ESPN

Estados Unidos: fuboTV, Amazon Prime Video, Fubo Sports Network, ViX, Tubi

Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN

Francia vs Islandia: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

De acuerdo a las casas de apuestas, Francia es favorito a quedarse con el triunfo sobre Islandia en el partido correspondiente a la fecha 4 de las Eliminatorias europeas 2026.

Casas de Apuestas Francia Empate Islandia Betsson 1.21 6.90 12.50 Betano 1.25 6.60 13.50 Bet365 1.22 6.50 11.00 1XBET 1.26 7.08 12.00 Coolbet 1.25 6.75 12.00

Francia vs Islandia: alineaciones posibles

Francia: Brice Samba, Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Michael Olise, Bradley Barcola, Hugo Ekitike, Kingsley Coman.

Brice Samba, Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Michael Olise, Bradley Barcola, Hugo Ekitike, Kingsley Coman. Islandia: Elias Rafn Olafsson, Victor Pálsson, Sverrir Ingason, Daniel Leo Gretarsson, Mikael Ellertsson, Jon Dagur Thorsteinsson, Isak Bergmann Johannesson, Hakon Arnar Haraldsson, Mikael Anderson, Andri Gudjohnsen, Daniel Gudjohnsen.

Francia: últimos 5 partidos

Francia 3-0 Azerbaiyán

Francia 2-1 Islandia

Ucrania 0-2 Francia

Alemania 0-2 Francia

España 5-4 Francia

Islandia: últimos 5 partidos

Islandia 3-5 Ucrania

Francia 2-1 Islandia

Islandia 5-0 Azerbaiyán

Irlanda del Norte 1-0 Islandia

Escocia 1-3 Islandia

¿Dónde jugarán Francia vs Islandia?

El Estadio Laugardalsvöllur, ubicado en Reikiavik, será el principal escenario del enfrentamiento entre Francia vs Islandia por las Eliminatorias UEFA 2026. Aquel recinto deportivo cuenta con capacidad para recibir a 15.000 aficionados.