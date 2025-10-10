- Hoy:
España vs. Georgia EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver partido de Eliminatorias de Europa
Mira la transmisión del partido entre España vs. Georgia EN VIVO por la fecha 3 del Grupo E de las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026, este 11 de octubre.
Desde el Estadio Manuel Martínez Valero, ubicado en Elche, no te pierdas el partido entre las selecciones de España vs. Georgia por la fecha número 3 del Grupo E de las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026. El compromiso se jugará este sábado 11 de octubre desde las 13.45 horas de Perú y a continuación te brindamos toda la información para que disfrutes de esta nueva fecha FIFA.
PUEDES VER: Prensa de Chile calificó la victoria 2-1 sobre la selección peruana: "Gana de manera..."
La Roja es líder absoluta tras haber goleado 3-0 a Bulgaria de visita y 6-0 a Turquía también fuera de casa, por lo que marcha firme rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica. Por su parte, Georgia cayó 3-2 en su estadio ante Turquía y luego derrotó cómodamente por 3-0 a Bulgaria, motivo por el cual necesita seguir sumando si quiere soñar con la clasificación al torneo más importante de la FIFA a nivel global.
España es favorito en su grupo para clasificar al Mundial.
¿A qué hora juega España vs. Georgia?
Te dejamos el horario dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 12.45 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 13.45 horas
- Bolivia y Venezuela: 14.45 horas
- Argentina, Paraguay, Chile, Brasil y Uruguay: 15.45 horas
¿Dónde ver EN VIVO España vs. Georgia?
La transmisión del partido por las Eliminatorias Europeas se llevará a cabo mediante la señal de TVE y La 1 para toda España, mientras que en Sudamérica el compromiso podrá verse vía ESPN. Asimismo, podrás disfrutar el encuentro UEFA en Disney Plus totalmente online si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming.
Aquí te dejamos la guía completa de canales:
- Perú, Bolivia y Chile: ESPN y Disney Plus.
- Argentina, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.
- Venezuela: ESPN, inter y Disney Plus.
- Uruguay y Paraguay: ESPN y Disney Plus.
- México: Sky Sports y Sky Plus.
- Estados Unidos: fuboTV, Fox Sports, Amazon Prime, ViX y Fox One.
- España: RTVE Play, Movistar Plus, fuboTV y TVE La 1.
España vs. Georgia: posibles alineaciones
- España: Simón; Porro, Le Normad, Cubarsí, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Rodríguez, Torres y Oyarzabal.
- Georgia: Mamardashvili; Kakabardze, Kashia, Goglichidze, Azarovi; Gagnidze, Mekvabishvili, Kochorashvili; Davitashvili, Zivzivadze y Mikautadze.
Últimos partidos de España
Estos son los últimos cinco duelos de España:
- Turquía 0-6 España | Eliminatorias 2026
- Bulgaria 0-3 España | Eliminatorias 2026
- Portugal 2-2 España (5-3) | Final de Liga de Naciones
- España 5-4 Francia | Semifinal Liga de Naciones
- España 3-3 Países Bajos (5-4) | Cuartos de final Liga de Naciones
Últimos partidos de Georgia
Estos fueron sus últimos cinco partidos:
- Georgia 3-0 Bulgaria| Eliminatorias 2026
- Georgia 2-3 Turquía | Eliminatorias 2026
- Georgia 1-1 Cabo Verde | Amistoso
- Georgia 1-0 Islas Feroe | Amistoso
- Georgia 6-1 Armenia | Liga de Naciones
¿En qué estadio juega España vs. Georgia?
El partido se jugará en el Estadio Manuel Martínez Valero, propiedad del Elche Club de Fútbol, que está situado en la misma ciudad alicantina de Elche, en España. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar hasta 31,388 espectadores en sus tribunas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
