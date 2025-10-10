España vs. Georgia EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver partido de Eliminatorias de Europa

Desde el Estadio Manuel Martínez Valero, ubicado en Elche, no te pierdas el partido entre las selecciones de España vs. Georgia por la fecha número 3 del Grupo E de las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026. El compromiso se jugará este sábado 11 de octubre desde las 13.45 horas de Perú y a continuación te brindamos toda la información para que disfrutes de esta nueva fecha FIFA.

La Roja es líder absoluta tras haber goleado 3-0 a Bulgaria de visita y 6-0 a Turquía también fuera de casa, por lo que marcha firme rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica. Por su parte, Georgia cayó 3-2 en su estadio ante Turquía y luego derrotó cómodamente por 3-0 a Bulgaria, motivo por el cual necesita seguir sumando si quiere soñar con la clasificación al torneo más importante de la FIFA a nivel global.

España es favorito en su grupo para clasificar al Mundial.

¿A qué hora juega España vs. Georgia?

Te dejamos el horario dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 12.45 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 13.45 horas

Bolivia y Venezuela: 14.45 horas

Argentina, Paraguay, Chile, Brasil y Uruguay: 15.45 horas

¿Dónde ver EN VIVO España vs. Georgia?

La transmisión del partido por las Eliminatorias Europeas se llevará a cabo mediante la señal de TVE y La 1 para toda España, mientras que en Sudamérica el compromiso podrá verse vía ESPN. Asimismo, podrás disfrutar el encuentro UEFA en Disney Plus totalmente online si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming.

Aquí te dejamos la guía completa de canales:

Perú, Bolivia y Chile: ESPN y Disney Plus.

Argentina, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, inter y Disney Plus.

Uruguay y Paraguay: ESPN y Disney Plus.

México: Sky Sports y Sky Plus.

Estados Unidos: fuboTV, Fox Sports, Amazon Prime, ViX y Fox One.

España: RTVE Play, Movistar Plus, fuboTV y TVE La 1.

España vs. Georgia: posibles alineaciones

España : Simón; Porro, Le Normad, Cubarsí, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Rodríguez, Torres y Oyarzabal.

: Simón; Porro, Le Normad, Cubarsí, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Rodríguez, Torres y Oyarzabal. Georgia: Mamardashvili; Kakabardze, Kashia, Goglichidze, Azarovi; Gagnidze, Mekvabishvili, Kochorashvili; Davitashvili, Zivzivadze y Mikautadze.

Últimos partidos de España

Estos son los últimos cinco duelos de España:

Turquía 0-6 España | Eliminatorias 2026

Bulgaria 0-3 España | Eliminatorias 2026

Portugal 2-2 España (5-3) | Final de Liga de Naciones

España 5-4 Francia | Semifinal Liga de Naciones

España 3-3 Países Bajos (5-4) | Cuartos de final Liga de Naciones

Últimos partidos de Georgia

Estos fueron sus últimos cinco partidos:

Georgia 3-0 Bulgaria| Eliminatorias 2026

Georgia 2-3 Turquía | Eliminatorias 2026

Georgia 1-1 Cabo Verde | Amistoso

Georgia 1-0 Islas Feroe | Amistoso

Georgia 6-1 Armenia | Liga de Naciones

¿En qué estadio juega España vs. Georgia?

El partido se jugará en el Estadio Manuel Martínez Valero, propiedad del Elche Club de Fútbol, que está situado en la misma ciudad alicantina de Elche, en España. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar hasta 31,388 espectadores en sus tribunas.