Gorosito llegará a Argentina en los próximos días y se unirá a los entrenamientos de Boca

Debido a sus buenas actuaciones, Gorosito recibió una excelente noticia desde su país natal y pronto tomará vuelo para sorpresa de muchos. Resulta que, una vez culminado su próximo partido, el conocido personaje viajará hacia Argentina para unirse a los entrenamientos de Boca Juniors. ¿Qué está sucediendo?

Para calmar las ansias del hincha blanquiazul, no se trata del actual director técnico de Alianza Lima que destacó en la Copa Sudamericana esta campaña, más conocido como el 'Pipo', sino a un futbolista que viene destacando en el Mundial Sub-20 que se lleva a cabo en Chile. Nos referimos a Dylan Gorosito, lateral derecho de 19 años que es titular indiscutible en la selección argentina de la categoría.

El futbolista pertenece a Boca Juniors, por lo que se unirá al plantel una vez culmine la Copa del Mundo donde la Albiceleste enfrentará a Marruecos en la gran final, este domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago. Esta temporada ha disputado un total de 15 partidos con la reserva del club, misma que se encuentra participando de la Copa Proyección 2025.

Dylan Gorosito se unirá a Boca Juniors.

Bajo lo anterior mencionado, Dylan Gorosito volverá a entrenar con el 'Xeneize' y tiene grandes posibilidades de ascender al primer equipo, donde debutó profesionalmente el año pasado. Esto debido a que Luis Advíncula y Lucas Blondel no atraviesan un buen momento deportivo, y a eso debemos sumarle que el peruano es pretendido por Alianza Lima para convertirse en su flamante fichaje.

¿Cuál es el valor de Dylan Gorosito?

Actualmente, Dylan Gorosito tiene un valor de 200 mil euros en el mercado de transferencias y es su cotización más elevada en su carrera profesional, misma que empezó en el 2024. Sin duda alguna, tras su rendimiento en el Mundial Sub-20, este precio ascenderá.

¿Dylan Gorosito es hijo de Néstor Gorosito?

Desde que comenzó a destacar, muchos hinchas se preguntaron si es hijo de Néstor Gorosito. Sin embargo, ambos no tienen relación alguna, ya que el padre de Dylan Gorosito se llama Sebastián. Ambos comparten únicamente el apellido.