Alianza Lima tomó fuerte medida con Guillermo Enrique en medio del interés por Advíncula

¡Sorpresa! En medio de los rumores sobre una posible llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima para la temporada 2026, el plantel de Néstor Gorosito tomó una fuerte decisión sobre Guillermo Enrique, lateral derecho de Argentina que actualmente juega en Matute. ¿Qué sucedió?

Como sabemos, los blanquiazules están prácticamente eliminados de toda competencia debido a que solo un milagro puede darles el título de la Liga 1 2025, sobre todo porque dependen de que Cusco FC salga campeón del Torneo Clausura. En ese sentido, los íntimos ya se andan preparando para la siguiente temporada y los hinchas quieren saber qué jugadores seguirán.

Guillermo Enrique recibió dura noticia en Alianza Lima

Es ahí donde entra Guillermo Enrique, que no lo ha hecho mal esta campaña pero tiene el cupo de extranjero y eso significa que ocupa una plaza en el equipo, misma que Alianza Lima quiere usarla para un nuevo delantero. Ahora, el lateral derecho acaba de quedar fuera de la lista de convocados de Néstor Gorosito por segundo partido consecutivo, el primero fue ante Sport Boys, y todo tipo de comentarios han salido por parte de la afición.

Guillermo Enrique fue pedido de Néstor Gorosito para este 2025.

Según el periodista Gerson Cuba, tanto el 'Loco' como Kevin Quevedo y Alan Cantero no estarán en el compromiso ante Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Clausura, en condición de visitante. Ante ello, muchos especulan con que quizá no lo están usando porque no le renovarán contrato ante la posible llegada de Luis Advíncula.

De momento, no hay mayor información al respecto y Néstor Gorosito no ha revelado el motivo de que no haya sido llamado para el duelo en la ''Incontrastable'. Sin embargo, hace unos días se dio a conocer que Alianza Lima todavía no se ha contactado con Gimnasia La Plata de Argentina para la ampliación por el préstamo de Guillermo Enrique, quien termiina su vínculo a fin de diciembre.