Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por L1 MAX: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver

Momento de un partidazo en la Cusco entre las escuadras de Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por la fecha 15 del Torneo Clausura. Ambos elencos están en la lucha del certamen, por lo que una derrota complicará sus aspiraciones hacia el objetivo final. Disfruta de este encuentro este domingo 19 de octubre a partir de las 17:30 horas locales con la transmisión de L1 MAX.

El cuadro del 'Pedacito del Cielo' encadenaba cuatro partidos sin conocer de victorias en el Torneo Clausura. Sin embargo, en su visita a Chongoyape logró dar el golpe y vencer por la mínima diferencia a Juan Pablo II. El conjunto cusqueño se motiva con este resultado ante un cuadro que está necesitado de ganar como Sporting Cristal.

En el caso de los dirigidos por Paulo Autuori, vienen de sufrir una dura caída ante ADT por 3-2. Pese a todos los esfuerzos por conseguir los tres puntos, los celestes cayeron en Tarma y ahora se complican considerablemente por la lucha del título del Clausura. Fuera de ello, el conjunto 'rimense' ahora piensa en el Acumulado y necesita estar entre los cuatro primeros para pelear los playoffs para Copa Libertadores.

De los últimos seis partidos que ha afrontado Sporting Cristal, solo ha sumado seis puntos de 18 posibles. Una estadística de pesadilla para los celestes, quienes perdieron el rumbo en busca del título del Torneo Clausura, cuando a inicios del certamen eran los claros favoritos por el fútbol que mostraban.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

El partido entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso se juega este domingo 19 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Ambos elencos están en la lucha del Torneo Clausura 2025, por lo que un triunfo será clave para cada uno de sus objetivos.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

El choque entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso inicia a partir de las 17:30 horas locales (22:30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 16:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 17:30 horas

Venezuela, Bolivia: 18:30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 19:30 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

Este choque del Torneo Clausura entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) por los operadores de DIRECTV y WIN TV. Asimismo, tienes la opción vía online mediante el app de L1 Play y en el minuto a minuto de Libero.pe.

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Deportivo Garcilaso se perfila ligeramente como favorito para el duelo ante Sporting Cristal en Cusco. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS DEPORTIVO GARCILASO EMPATE SPORTING CRISTAL Betsson 2.22 3.45 2.98 Betano 2.35 3.45 3.25 Bet365 2.25 3.25 3.10 1XBet 2.27 3.40 2.96 Doradobet 2.28 3.25 3.14

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Santiago González y Felipe Vizeu.

Deportivo Garcilaso: Zubczuk, Nunez, Lojas, Salazar, Canales, Beltrán, Erustes, Sandoval, Páucar, Bazán y Naya.

Entradas Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal

Estos son los precios de entradas para el partido del Torneo Clausura entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso:

Occidente: 30 soles

Oriente: 30 soles (2x1)

Niños menores de 12 años: GRATIS

Escolares con buzo de colegio: GRATIS

Últimos 5 partidos entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

