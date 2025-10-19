0
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

¡Confirmado! Universitario no será tricampeón frente a Sporting Cristal en el Estadio Nacional

¿Qué pasó? Universitario contaba con darle un condimento especial al duelo ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura, pero terminó recibiendo mala noticia.

Diego Medina
Sporting Cristal recibirá a Universitario, sabiendo que los cremas no serán campeones frente a ellos.
Sporting Cristal recibirá a Universitario, sabiendo que los cremas no serán campeones frente a ellos. | Foto: Prensa Sporting Cristal | Universitario
Universitario tiene el camino libre para consagrarse como tricampeón del fútbol peruano. De hecho, uno de los temas más comentados en los últimos días fue sobre la posibilidad de alzar el trofeo en el choque ante Sporting Cristal. Sin embargo, ahora se ha confirmado que este incidente será imposible por un hecho que ocurrió durante la presente jornada del Torneo Clausura.

¿Por qué Universitario no será tricampeón frente a Sporting Cristal?

Resulta, que Cusco FC era uno de los candidatos a pelear el Torneo Clausura 2025 junto a Universitario y Sporting Cristal. Pese a los malos resultados en sus recientes compromisos, se mantienen en lo más cerca de la clasificación a los cremas. Es por ello, que era fundamental que no sume de a tres ante Cienciano.

Como se conoce, Cusco FC terminó superando 2-1 a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega, lo que le permite ser segundo del Torneo Clausura y estar a cuatro puntos del líder Universitario. Si bien tiene un partido más, matemáticamente las vías para que los cremas sean campeones ante Cristal son absolutamente nulas.

Cusco FC

Cusco FC venció a Cienciano y prolongó el título de Universitario.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras victoria de Cusco FC

Con el triunfo de Cusco FC ante Cienciano, así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 con Universitario como líder absoluto:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario121530
2. Cusco FC13926
3. Alianza Lima13621
4. FBC Melgar14621
5. Deportivo Garcilaso13121
6. ADT13021
7. Sporting Cristal111219
8. Comerciantes Unidos13-219
9. Cienciano13218
10. Los Chankas12-918
11. Alianza Atlético13216
12. Sport Huancayo13115
13. Atlético Grau12115
14. Alianza Universidad13-1113
15. Sport Boys13-812
16. Juan Pablo II13-711
17. Ayacucho FC12-911
18. UTC12-96
19. Binacional---

Sporting Cristal y Universitario: fecha, día, hora y canal

El duelo entre celestes y 'merengues' se desarrollará con la total seriedad este jueves 23 de octubre a las 20:00 horas locales en el Estadio Nacional de Lima. La transmisión de este choque va por L1 MAX en los operadores de DirecTV y Win TV. Los del Rímac están obligados a sumar de a tres para crecer las esperanzas de forzar unos Playoffs en la busca del título nacional.

Una de las noticias que recientemente se confirmó es que Sporting Cristal solo contará con hinchada local para el duelo ante Universitario. Si bien se había dejado abierta la posibilidad de que ingresen aficionados cremas, finalmente la PNP no dio las garantías y el club aseguró que solo asistirán aficionados del elenco 'bajopontino'.

Sporting Cristal vs Universitario

Sporting Cristal enfrenta a Universitario por el Torneo Clausura 2025.

Diego Medina
Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

