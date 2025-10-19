¡Confirmado! Universitario no será tricampeón frente a Sporting Cristal en el Estadio Nacional

Universitario tiene el camino libre para consagrarse como tricampeón del fútbol peruano. De hecho, uno de los temas más comentados en los últimos días fue sobre la posibilidad de alzar el trofeo en el choque ante Sporting Cristal. Sin embargo, ahora se ha confirmado que este incidente será imposible por un hecho que ocurrió durante la presente jornada del Torneo Clausura.

¿Por qué Universitario no será tricampeón frente a Sporting Cristal?

Resulta, que Cusco FC era uno de los candidatos a pelear el Torneo Clausura 2025 junto a Universitario y Sporting Cristal. Pese a los malos resultados en sus recientes compromisos, se mantienen en lo más cerca de la clasificación a los cremas. Es por ello, que era fundamental que no sume de a tres ante Cienciano.

Como se conoce, Cusco FC terminó superando 2-1 a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega, lo que le permite ser segundo del Torneo Clausura y estar a cuatro puntos del líder Universitario. Si bien tiene un partido más, matemáticamente las vías para que los cremas sean campeones ante Cristal son absolutamente nulas.

Cusco FC venció a Cienciano y prolongó el título de Universitario.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras victoria de Cusco FC

Con el triunfo de Cusco FC ante Cienciano, así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 con Universitario como líder absoluto:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 12 15 30 2. Cusco FC 13 9 26 3. Alianza Lima 13 6 21 4. FBC Melgar 14 6 21 5. Deportivo Garcilaso 13 1 21 6. ADT 13 0 21 7. Sporting Cristal 11 12 19 8. Comerciantes Unidos 13 -2 19 9. Cienciano 13 2 18 10. Los Chankas 12 -9 18 11. Alianza Atlético 13 2 16 12. Sport Huancayo 13 1 15 13. Atlético Grau 12 1 15 14. Alianza Universidad 13 -11 13 15. Sport Boys 13 -8 12 16. Juan Pablo II 13 -7 11 17. Ayacucho FC 12 -9 11 18. UTC 12 -9 6 19. Binacional - - -

Sporting Cristal y Universitario: fecha, día, hora y canal

El duelo entre celestes y 'merengues' se desarrollará con la total seriedad este jueves 23 de octubre a las 20:00 horas locales en el Estadio Nacional de Lima. La transmisión de este choque va por L1 MAX en los operadores de DirecTV y Win TV. Los del Rímac están obligados a sumar de a tres para crecer las esperanzas de forzar unos Playoffs en la busca del título nacional.

Una de las noticias que recientemente se confirmó es que Sporting Cristal solo contará con hinchada local para el duelo ante Universitario. Si bien se había dejado abierta la posibilidad de que ingresen aficionados cremas, finalmente la PNP no dio las garantías y el club aseguró que solo asistirán aficionados del elenco 'bajopontino'.