Estuvo en la selección y no dudó en revelar por qué aceptó la oferta de la 'U': "Mi segunda casa"

Universitario de Deportes no solo quiere lograr el tricampeonato en la temporada 2025. Sino que también en todas sus disciplinas deportivas, los cremas tienen el foco en seguir siendo protagonistas. Es por ello que, en el Vóley anunciaron por todo lo alto la llegada del técnico Francisco Hervás, quien tendrá el duro reto de evitar el 'Bi' de Alianza Lima en la nueva temporada.

Estuvo en la selección peruana y ahora habló sobre su llegada a Universitario

El experimentado entrenador de nacionalidad española reemplazó en el cargo a César Arrese, y asumió las riendas de un equipo que en la anterior campaña quedó en el cuarto lugar de la Liga Peruana de Vóley. Bajo ese contexto, durante una reciente entrevista con el programa de YouTube, 'Se Formaron las Parejas', el DT habló sobre su arribo a la escuadra merengue.

Francisco Hervás es el flamante DT de Universitario Vóley para esta temporada/Foto: X

Hervás señaló que al conocer la propuesta no dudó ni un instante en decir que sí ya que se siente muy a gusto de trabajar en nuestro país. "Cuando estuve en ese momento llegó la oferta de la 'U'. El proyecto me convenció y la idea de volver a Perú fue confortable, porque es mi segunda casa", agregó.

(Video: YouTube Se Formaron las Parejas)

Entre otros detalles, el entrenador con pasado en la selección peruana recordó que previo a su llegada a la 'U', pudo compartir con su entorno familiar, sin embargo, siempre priorizó seguir trabajando en esta disciplina deportiva.

"Yo no la consideraría difícil (la negociación). Igual en un momento estuve decidido a trabajar en el vóley cuando volví a España a pasar un año con mi familia y reencontrarme con todo lo que dejé apartado por tantos años", sostuvo.

Por último, Francisco Hervás fue muy directo al manifestar que buscará evitar un nuevo título del clásico rival, Alianza Lima en la nueva temporada. Y para eso, trabajará de gran manera con las 'Pumas' para el equipo consiga sumar un nuevo palmarés en su historia al culminar el campeonato.

"Asumo el reto con mucha responsabilidad, porque he percibido con claridad que ese es el objetivo de la 'U', pero es también una de las cosas que decidió para animarme a volver a Perú", acotó el técnico de 63 años.