'Mapi' dejó duro mensaje sobre Arrese, ex DT de Universitario, tras no tomarla en cuenta: "Me…"

El equipo de vóley de Universitario de Deportes derrotó a Géminis en la fecha 2 de la Atenea Open 2025 por 3-0 (25-15, 25-19 y 25-23), dejando buenas impresiones en la hinchada crema. Tras el encuentro disputado en el Coliseo del colegio La Salle, en Breña, María Paula Rodríguez se pronunció ante los medios de comunicación.

‘Mapi’ destacó el buen trabajo que viene realizando el actual entrenador de las ‘Pumas’, Francisco Hervás, quien llegó en reemplazo de César Arrese. Como se recuerda, el anterior estratega comandó el equipo durante la última temporada de la Liga Peruana de Vóley, pero no consiguió el objetivo y quedó en cuarto lugar.

María Paula Rodríguez y su rotundo mensaje sobre el presente de Universitario

“Gracias a Dios el entrenador (Francisco Hervás) me está dando mucha confianza, no como el otro entrenador que en toda la temporada pasaba balones, así que ahí se nota”, dijo María Paula Rodríguez a las cámaras de Central Vóley donde destacaron que ha evolucionado y dejó atrás la edición pasada del campeonato nacional.

En esa línea, resaltó su trabajo en beneficio del plantel crema, el cual es una versión con los refuerzos que llegaron entre jugadoras y comando técnico. ‘Mapi’ aseguró que sus compañeras se sienten más seguras y confiadas para afrontar los próximos retos.

“Yo la verdad estoy muy contenta de poder sumar al equipo, y mejorar como deportista y como persona. Están más confiadas, más seguras (el equipo) y la cosa es jugar unidas. La verdad estoy contenta con todas las chicas, con el comando técnico, y las extranjeras que han venido a sumar”, agregó.

¿Cómo será el formato de la Liga Peruana de Vóley?

“En la primera rueda se jugará bajo el sistema de todos contra todos. Luego, los 10 mejores equipos volverán a enfrentarse entre sí, y finalmente, los ocho primeros clasificarán a los play-offs", dijo el presidente de la Liga Peruana de Vóley, Gino Vegas, semanas atrás, continuando así con el modelo que se utilizó en la última temporada.