Perú vs Venezuela Vóley EN VIVO por ATV: a qué hora y dónde ver la final de Juegos Bolivarianos

Perú vs Venezuela disputarán este domingo 7 de diciembre la gran final del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025. Ambas escuadras volverán a verse las caras en busca de la medalla de oro. El compromiso dará inicio a las 12:00 p.m. (hora peruana) en el Coliseo Eduardo Dibós. La transmisión EN VIVO estará a cargo de la señal abierta de ATV (canal 9).

¿A qué hora juega Perú vs Venezuela vóley?

A continuación, te informamos los horarios confirmados en los diversos países para que no te pierdas ningún punto del partido entre Perú vs Venezuela, válido por la gran final del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025:

Perú, Ecuador y Colombia: 12:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 1:00 p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 2:00 p. m.

México y Centroamérica: 11:00 a. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 1:00 p. m.

¿Dónde ver final Perú vs Venezuela vóley EN VIVO?

El partido de vóley entre las selecciones femeninas de Perú vs Venezuela por la gran final de los Juegos Bolivarianos 2025 será transmitido EN VIVO mediante señal abierta por parte de ATV (canal 9) para todo el territorio nacional. Por otra parte, para quienes deseen verlo de forma ONLINE se podrá visualizar vía streaming mediante el canal de YouTube de ATV.

Previa del partido Perú vs Venezuela vóley por la final de los Juego Bolivarianos

La selección peruana de vóley busca cerrar de manera sobresaliente su participación en el torneo femenino de los Juegos Bolivarianos 2025. Las 'Matadorcitas' están a un paso de disputar una final de alto voltaje, en la que deberán hacer sentir la localía. No obstante, al frente estará un rival exigente, el mismo con el que cayeron por 3 sets a 2 en la tercera fecha de la fase de grupos.

Pese a esa derrota, las dirigidas por el DT Antonio Rizola ya tenían asegurado su boleto a la gran final al finalizar en el segundo lugar de la tabla. Para este duelo decisivo, el equipo deberá corregir algunos aspectos, especialmente la falta de coordinación en momentos clave, con el objetivo de asegurar la ansiada presea de oro.

Perú no pudo y fue derrota por 3-2 ante Venezuela en la fecha 3. Foto: FPV

Por su parte, Venezuela ha dejado claro por qué es el rival a vencer. La 'Vinotinto' llega como líder absoluta tras ganar todos sus encuentros con marcadores de 3-1, 3-0 y el reciente 3-2 frente a Perú, consolidándose como el equipo más sólido de la competencia.

¿Cuándo juegan Perú vs Venezuela por la final de vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025?

El partido entre Perú vs Venezuela por la gran final del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025 se disputará este domingo 7 de diciembre desde el mediodía en territorio peruano. El compromiso se desarrollará en el Coliseo Eduardo Dibós.

Perú vs Venezuela vóley por Juegos Bolivarianos: entradas y cómo conseguir

La organización de los Juegos Bolivarianos 2025 dispuso que las entradas a los partidos de la selección peruana de vóley sea totalmente gratuita, por lo que solo es necesario reservar tu lugar mediante la web oficial de Ticketmaster. De esta manera, si quieres ver el partido de Perú vs Venezuela vóley no es necesario ningún pago de por medio, ni mostrar el ticket impreso al ingresar. No obstante, todas las entradas se encuentran agotadas.

Resultados de Perú vóley en los Juegos Bolivarianos 2025

La programación de los Juegos Bolivarianos 2025 dispuso el siguiente fixture para la delegación de la selección peruana de vóley. El combinado nacional le queda pendiente disputar la gran final por la medalla de oro ante Venezuela.