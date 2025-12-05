Perú vs Venezuela Vóley EN VIVO HOY por ATV: a qué hora es y dónde ver Juegos Bolivarianos 2025

Perú vs Venezuela se enfrentan HOY, viernes 5 de diciembre, por la fecha 3 del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025. Las 'Matadorcitas' ya están seguras en la gran final donde se enfrentarán ante la 'Vinotinto' en busca del oro, aunque primero deben terminar la etapa de grupos. Este compromiso se disputará en el Coliseo Eduardo Dibós desde las 8:00 p.m. (hora peruana). La transmisión EN VIVO estará a cargo de la señal de ATV (canal 9) y Zapping TV.

¿A qué hora juega Perú vs Venezuela vóley?

En esta nota te informamos los horarios confirmados en los diversos países para que no te pierdas ningún punto del partido entre Perú vs Venezuela, válido por la tercera fecha del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025:

Perú, Ecuador y Colombia: 8:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9:00 p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 10:00 p. m.

México y Centroamérica: 7:00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 9:00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Venezuela vóley EN VIVO?

El partido de vóley entre las selecciones femeninas de Perú vs Venezuela por la fecha 3 de los Juegos Bolivarianos 2025 será transmitido EN VIVO mediante señal abierta por parte de ATV (canal 9) para todo el territorio peruano. De igual manera, para quienes deseen verlo ONLINE se podrá visualizar vía streaming mediante la plataforma de Zapping TV.

Previa del Perú vs Venezuela vóley por los Juegos Bolivarianos 2025

La selección peruana de vóley quiere mantener su buen momento tras encadenar dos triunfos consecutivos en el torneo. Las ‘Matadorcitas’ debutaron con una victoria por 3-1 ante Bolivia y luego protagonizaron un duelo dramático en el que superaron 3-2 a Colombia.

Con estos resultados, el equipo comandado por el DT Antonio Rizola aseguró su clasificación a la gran final de los Juegos Bolivarianos 2025. Así, la ‘Bicolor’ ya garantizó al menos la medalla de plata y ahora tendrá la oportunidad de luchar por el oro.

La selección sub-19 de Perú logró su ansiado pase a la gran final de los Juegos Bolivarianos 2025. Foto: FPV

Venezuela, por su parte, vive un presente aún más sólido tras encadenar dos victorias contundentes. La ‘Vinotinto’ lidera el cuadro luego de superar 3-1 a Colombia y 3-0 a Bolivia. Con un último partido pendiente, precisamente ante Perú, el conjunto venezolano buscará cerrarlo de la mejor manera antes de enfocarse en la esperada final entre ambas selecciones.

¿Cuándo juegan Perú vs Venezuela por el vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025?

La selección peruana se enfrentará ante su similar de Venezuela este viernes 5 de diciembre por la tercera jornada del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025. Este compromiso se disputará en el Coliseo Eduardo Dibós desde las 8:00 p.m. (hora peruana).

Resultados y programación de Perú en el vóley femenino de Juegos Bolivarianos 2025

De acuerdo a la programación de los Juegos Bolivarianos 2025, este es el fixture de la delegación de la selección peruana de vóley para este campeonato. El combinado nacional aún tiene que enfrentarse ante su similar de Venezuela, aunque ya aseguró su presencia en la gran final.

Fecha 1: Perú 3-1 Bolivia

Fecha 2: Perú 3-2 Colombia

Fecha 3: Perú vs Venezuela | 5 diciembre - 8:00 p.m.

Partido Medalla de Oro: Perú vs Venezuela | 7 diciembre - 5:00 p.m.

Tabla de posiciones del vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025

Selecciones PJ Puntos DS 1. Venezuela 1 6 5 2. Perú 1 5 3 3. Colombia 1 1 -3 4. Bolivia 1 0 -5

Según el formato informado por los Juegos Bolivarianos 2025, las selecciones femeninas de Venezuela y Perú clasificaron directamente a la gran final, donde buscarán obtener la presea de oro en esta competición. Por su parte, Colombia y Bolivia disputarán la medalla de bronce.