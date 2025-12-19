Denuncian manipulación electoral y uso irregular de fondos en la Federación Peruana de Bádminton

Un grave escándalo se presentó en el proceso electoral 2025-2028 de la Federación Deportiva Peruana de Bádminton (FDPB). Una denuncia formal advierte que se alteró el orden de cargos de la lista ganadora para permitir que uno de los directivos controle directamente los recursos de la entidad, situación que terminó siendo reconocida por el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

De acuerdo con el documento, la Lista 2 fue habilitada oficialmente con Juan Alberto Munar Mainetto como secretario y Óscar Javier Quiroz Ibáñez como tesorero. No obstante, en la asamblea del 6 de julio de 2025, los cargos aparecieron invertidos en el acta final, sin sustento ni aprobación, quedando Munar como tesorero.

La denuncia señala que el Grupo de Trabajo de Bádminton solicitó el reconocimiento ante el IPD utilizando esta versión alterada, lo que derivó en el aval de una junta directiva distinta a la postulada. Posteriormente, la estructura irregular fue inscrita en SUNARP, registrada en el RENADE y comunicada a la Federación Mundial de Bádminton.

Además, se advierte que la propia federación difundió dos versiones de su directiva: una en redes sociales y otra para trámites oficiales. Pese a ello, los directivos firmaron solicitudes de subvenciones al IPD bajo la conformación cuestionada, lo que refuerza la tesis de que no se trató de un simple error administrativo.

La denuncia también alcanza al Comité Electoral, al que se acusa de omisión al no corregir la alteración, pese a contar con la información oficial del proceso. Se solicita a las autoridades investigar el caso, determinar responsabilidades y evaluar la nulidad de los actos administrativos realizados bajo la estructura irregular.

Esta denuncia fue presentada por el abogado Anthony Sánchez, reconocido dirigente del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN), quien sindica verse injustamente afectado en su honra por “las malas prácticas y conductas de mala fe realizadas por la organización ADA PERÚ que dirige Alberto Munar”. Asimismo, indicó que como deportista rechaza “categóricamente el doble discurso, la manipulación de los atletas como instrumento para promover intereses particulares, el uso malicioso de las redes sociales para deshonrar y distorsionar información, así como la promoción de crisis institucionales y federativas en perjuicio de los deportistas como fue el caso de las constancias de deportistas calificados (DC) donde muchos deportistas ya no pueden acceder a becas universitarias por culpa de la campaña que promovió su organización en contra del interés superior del deportista, uno entre muchos ejemplos que podría dar”.