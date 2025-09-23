DT de Universitario impactó al comparar a los cremas con Real Madrid: "Más se parece..."

Universitario de Deportes es un club que levanta mucha pasión en las multitudes y en sus diferentes disciplinas. Eso lo sabe perfectamente el técnico del equipo de vóley, Francisco Hervás, quien sorprendió con sus recientes declaraciones, donde compara a los cremas con un cuadro gigante del mundo.

El entrenador español no solo conoce del deporte de la net alta, sino también del fútbol. Por ello se animó a comentar sobre ello en reciente entrevista con Latina Televisión, donde confesó que desde su llegada al Perú se hizo aficionado de la 'U' de una manera peculiar, porque le dijeron que era lo más parecido a su verdadero hinchaje, el histórico Real Madrid.

"No es que me haya hecho de ahora (hincha de Universitario). Yo creo que las aficiones de fútbol son una cosa muy particular porque siempre hay que verlas como algo que uno escoge. Cuando llegué al Perú hace tiempo me preguntaron de qué equipo eres. Yo dije que soy del Real Madrid toda mi vida y cuando me dijeron de aquí, contesto que no conozco del fútbol peruano, pero pregunté qué equipo se parece al Madrid o tiene un poco la misma historia y tradición. Me dijeron que la 'U' es el que más se parece", declaró en el programa 'Somos Vóley'.

Video: Latina Deportes

Universitario y Real Madrid son clubes parecidos

Pero ahí no quedo todo, pues cuando fue oficializado como estratega de las 'Pumas' para la presente edición de la Liga Peruana de Vóley, Hervás fue al Estadio Monumental y vio toda la historia del club. Fue ahí donde comprobó que Universitario y Real Madrid son instituciones muy parecidas en cuanto a historia y tradición. Además, se mostró contento por sentirse identificado con el conjunto merengue desde su llegada.

"Cuando he tenido la oportunidad de visitar el estadio de fútbol, hemos bajado a la zona de trofeos y vi la historia del club, realmente es cierto, tiene ciertas cosas que se parece al Real Madrid, cada uno en su liga y con sus problemas, pero es bonito sentirte que te identificaste con el club correcto", agregó.

Francisco Hervás intentará darle su primer título a Universitario

Si bien Universitario es el máximo campeón del fútbol peruano con 28 títulos nacionales, pero esta temporada quiere lograr por primera vez levantar un trofeo en el vóley femenino. Por esa razón, el club de Ate tomó la decisión de contratar a Francisco Hervás, un entrenador con amplia experiencia, para que guíe al plantel a alcanzar el objetivo propuesto.