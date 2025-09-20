Figura extranjera que salió campeón con Universitario anunció su retiro del fútbol profesional

Universitario de Deportes ha tenido una constelación de futbolistas extranjeros en los últimos años, pero solo algunos han logrado destacar y quedarse en la memoria del hincha crema. Justamente uno de los que están entre los más recordados, que tuvo la oportunidad de salir campeón nacional con el club de Ate, impactó a sus seguidores al anunciar su retiro del fútbol.

Nos referimos a Diego Guastavino. El volante ofensivo uruguayo, que hasta ahora sigue en actividad en el Huracán Buceo de la Tercera División de su país, hizo oficial mediante un video su decisión de colgar los chimpunes a sus 41 años tras más de dos décadas de carrera, teniendo su partido de despedida este domingo frente a Deutscher por el campeonato de ascenso 'charrúa'.

"Quería comentarles e informarles que este va a ser mi último partido y estoy sumamente agradecido por que sea acá, en Huracán Buceo, con estos compañeros, en esta institución tan querida y de tanta gente que los sigue de atrás de un barrio. Para mí es un momento de mucha nostalgia, felicidad y emociones, así que quería compartirlo con ustedes y agradecerles por todo", informó.

Video: Huracán Buceo

Diego Guastavino tuvo dos etapas en Universitario y salió campeón en 2013

'Guastashow' tuvo dos etapas en Universitario. La primera vez que se vistió con la camiseta merengue fue en 2013, siendo un pilar fundamental en el esquema del DT argentino Ángel Comizzo como mediapunta para lograr a finales de esa temporada el título nacional tras cuatro años de sequía.

Diego Guastavino fue campeón por primera vez en su carrera con Universitario en 2013. Foto: Difusión

Tuvo que pasar un tiempo largo para que el uruguayo volviera al club, más precisamente en 2016. Su comienzo fue espectacular, anotando goles importantes, pero con el pasar de los partidos fue bajando su rendimiento, siendo relegado a la banca y terminando su periplo por la institución a fines del 2017.

Diego Guastavino estuvo dos años en su segunda etapa en Universitario. Foto: Difusión

En total, Guastavino disputó 104 encuentros oficiales con la 'U' en tres años y en todas las competiciones (Liga 1, Copa Libertadores y Conmebol Sudamericana), anotando 20 goles y dando la misma cantidad de asistencias; ganándose de esta forma un lugar en el corazón de la hinchada crema.

"Fue un club que me brindó la posibilidad de jugar en un equipo importante, grande. Me dio la oportunidad de ser campeón y lo pudimos lograr ese año (2013) que fue maravilloso. Me motiva, me proyecta hacia al futuro es volver al club. Me encantaría desde otro rol importante. Hoy es una noche para disfrutar y ver a excompañeros que hace tiempo no veo", declaró a su llegada a Lima para el centenario del club en 2024.

Diego Guastavino: clubes en su carrera