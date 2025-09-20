Álvaro Ampuero, jugador del Cusco FC, concedió una entrevista a Radio Ovación para conversar sobre el liderazgo del equipo cusqueño en el Torneo Clausura de la Liga 1, su percepción acerca del arbitraje y, especialmente, expresó una opinión contundente sobre Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal.

En primera instancia, Ampuero, que también tuvo pasado en Universitario, fue consultado sobre cómo viven el hecho de estar en el primer lugar en la tabla de posiciones del Clausura con el equipo de Cusco FC. Su respuesta hizo mención a los clubes más grandes del país por su historia y popularidad entre los hinchas: Hablamos de Alianza, Cristal y Universitario.

"Sentimos que falta todavía. Muchas veces se ha visto en los campeonatos de todas partes del mundo que algunos están arriba y, por uno o dos partidos, las cosas pueden cambiar. Siento que Alianza y Cristal son grandes equipos también, así como la U, entonces no nos podemos descuidar. Un empate o no sacar algún resultado nos complicaría porque se nos pueden acercar. Todos los partidos son finales para nosotros y estamos concentrados en eso", afirmó con contundencia.

Álvaro Ampuero es figura en Cusco FC.

Ampuero menciona que no se sienten seguros al estar en la primera posición del segundo torneo local, ya que son conscientes de que cualquier resultado podría modificar completamente la situación.

No obstante, están felices por los constantes partidos que vienen ganando y que les dan la ventaja de colocarse como líderes bajo el mando del entrenador argentino Miguel Rondelli, DT de Cusco FC.

"Hemos agarrado una racha importante que nos permite apuntar a otras metas en el campeonato, pero vamos partido a partido. Confiamos en lo que ofrecemos, sin traicionar nuestro sistema ni nuestra forma de jugar. Al inicio nos costó, pero con el transcurrir de los partidos nos hemos sentido más cómodos y eso se ha visto reflejado en los resultados", detalló en Ovación.

Por último, Álvaro Ampuero, figura de Cusco FC, también fue consultado sobre los errores arbitrales que se vienen dando en la Liga 1 y que están manchando el Torneo Clausura debido a las insólitas decisiones de los árbitros y las sanciones que podrían durar alrededor de 12 fechas.

"Tratamos de no enfocarnos en el tema del arbitraje. No te voy a mentir, en algún que otro partido hemos sentido que el arbitraje nos ha perjudicado un poco, pero hoy en día apuntamos a lo nuestro, a estar concentrados en lo nuestro", finalizó Ampuero.