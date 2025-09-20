Cantoro dio fuerte calificativo a Zambrano tras nueva expulsión con Alianza: "Para mí es un..."

Carlos Zambrano estuvo nuevamente en el ojo de la tormenta tras ser expulsado durante el duelo que afrontaron Alianza Lima vs U de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El 'Káiser' fue protagonista de una acción con el capitán de los 'Azules', Charles Aránguiz, por lo que, luego del encuentro, el defensa blanquiazul recibió un tajante calificativo de Mauro Cantoro.

Mauro Cantoro dio rotundo calificativo a Carlos Zambrano

Sucede que, el exdelantero argentino analizó a detalle lo sucedido entre los victorianos y el cuadro chileno, por lo que, en primer lugar se mostró muy en desacuerdo por la acción bastante imprudente del zaguero nacional, asimismo, cuestionó duramente su conducta, pese a destacar su calidad como futbolista profesional.

Carlos Zambrano fue expulsado ante U de Chile tras falta contra Charles Aránguiz/Composición: GLR

"No puedes dejar a tu equipo con uno menos en esta instancia ante este equipo. A (Carlos) Zambrano ya no lo vas a cambiar ahora. Para mí es un jugadorazo, pero pareciera que él siente que está más allá de todo", expresó el popular 'Toro' Cantoro en el programa de YouTube, 'Desmarcados'.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que el exjugador de Alianza Lima, Henry Quinteros decidió mostrarse a favor de la opinión del referente de la 'U' y manifestar que, la polémica acción contra el volante chileno, Charles Aránguiz, estuvo fuera de lugar.

"Fue una falta innecesaria en una zona de poco peligro. Estaba jugando un buen partido, con mucha jerarquía. Se estaba imponiendo", acotó el referente de la escuadra blanquiazul.

Carlos Zambrano y la vez que también fue expulsado tras falta contra Charles Aránguiz

Cabe resaltar que, luego de 10 años, Carlos Zambrano fue expulsado una vez más tras cometer una falta contra el capitán de la 'U de Chile'. La primera vez, el 'León' recibió una tarjeta roja después de lanzar una patada al mediocampista de 36 años, en un duelo que afrontaron Perú y el elenco mapocho en la Copa América 2015.