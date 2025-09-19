Alianza Lima empató 0-0 con Universidad de Chile en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En este emocionante enfrentamiento entre Perú y Chile, la expulsión de Carlos Zambrano fue el tema central en todos los medios debido a lo contundente de su entrada a Charles Aránguiz, dejando a los íntimos con 10 jugadores.

Henry Quinteros dio fuerte calificativo a tarjeta roja de Zambrano en empate con U. de Chile

Tras ello, quienes no se quedaron callados fueron los periodistas y exjugadores de Alianza Lima. Es por eso que, posterior al partido, Henry Quinteros salió al frente para dejar un rotundo comentario sobre la tarjeta roja a Zambrano ante la Universidad de Chile.

Video: D'ENGANCHE

"Fue una falta innecesaria en una zona de poco peligro. Estaba jugando un buen partido, con mucha jerarquía. Se estaba imponiendo", dijo Quinteros en D'Enganche.

Por otro lado, también reveló cómo vivió cada jugada en la que Carlos Zambrano cortaba a los delanteros de la Universidad de Chile, calificándolo de buen partido, muy aparte de su insólita expulsión.

"Muy aparte de todo eso (tarjeta roja), lo que estaba jugando, lo que se imponía con los delanteros de la U. de Chile. Yo estaba viendo el partido con Pepe (Soto) y en cada jugada que se imponía decía: este tiene jerarquía", concluyó el exjugador de Alianza Lima sobre Zambrano.

Sin embargo, Alianza Lima supo sobreponerse ante la adversidad de tener 10 jugadores contra 11 de los chilenos y logró un empate valioso que podría ser importante para el duelo de vuelta contra Universidad de Chile en Coquimbo.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima vs U. de Chile?

Es importante destacar que el próximo duelo entre Alianza y la U. de Chile será el 25 de septiembre de 2025 a las 19:30 (hora de Perú) en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso por la Copa Sudamericana.