Barcelona jugará en Lima este año, pero por insólito motivo no sería contra Universitario

Hace poco se informó que Universitario de Deportes tenía todo encaminado para jugar con Barcelona en el Estadio Monumental de Ate; sin embargo, el conjunto de Lamine Yamal y compañía estaría planeando rechazar la oferta de la 'U' para así poder jugar con otro club peruano en el Estadio Nacional. Esto debido a un insólito problema que existe con el actual bicampeón de la Liga 1.

Resulta que los merengues se encuentran actualmente luchando por el Torneo Clausura y si se hacen con el título lograrán salir tricampeones del fútbol peruano, pero de lo contrario deberán jugar playoffs y posibles finales para buscar la hazaña nacional. En caso se extienda el certamen, los cremas no podrán enfrentar a la escuadra azulgrana porque las fechas no cuadrarán. Ante ello, el periodista Gustavo Peralta explicó detalladamente cuál es el nuevo panorama.

"La empresa organizadora tiene como prioridad que este partido sea ante Universitario de Deportes en el Monumental. Sin embargo, el club español puede estar en Lima solo el 22 de diciembre y las fechas no coinciden con el calendario que tiene la 'U', que ya le señaló al organizador que hay poca viabilidad para concretar por temas de fechas. Está difícil, complicado pero aún no descartado del todo", precisó el mencionado comunicador a través de su cuenta oficial de 'X'.

"Ante esto, la empresa Sound Music Entertainment SAC está analizando otras posibilidades. Hay ya plan B y sería que el partido se haga sí o sí en Lima, en el Estadio Nacional y con otro rival. Todo lo definen, máximo, este fin de semana para hacer el anuncio", agrega la publicación, generando mucho misterio entre todos los hinchas de la Liga 1.

Barcelona vendría con todas sus estrellas al Perú.

¿Quién será el rival de Barcelona?

Si bien de momento no se ha especificado dicha información, lo más probable es que sea Alianza Lima o en todo caso Sporting Cristal, si es que no juegan las finales de la Liga 1. Esto debido a que Barcelona buscará jugar contra un club conocido en nuestro país con el objetivo de llenar el Estadio Nacional.