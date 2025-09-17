Jugador de Alianza Atlético dio firme mensaje sobre Cristal tras 0-0 en el Gallardo: "Es un…"

Sporting Cristal empató 0-0 con Alianza Atlético por la jornada 9 del Torneo Clausura 2025, siendo un resultado amargo para los celestes en condición de local. Tras el pitazo final del árbitro en el Estadio Alberto Gallardo, el futbolista del elenco de Sullana, José Villegas, se pronunció.

El zaguero argentino se refirió a lo que fue el compromiso en el que no pudieron quedarse con los tres puntos que les hubiera permitido acomodarse mejor en la tabla de posiciones. Cabe mencionar que el conjunto norteño se encuentra cerca de los últimos lugares de esta segunda parte de temporada.

¿Qué dijo José Villegas tras el empate entre Alianza Atlético y Sporting Cristal?

“Nos vamos contentos, el grupo hizo un gran esfuerzo. Es un punto que nos sirve, ya que este rival se hace muy fuerte de local. Ahora tenemos unos días para trabajar y volver a jugar de local para tratar de sacar los tres puntos en casa”, dijo el defensa a las cámaras de L1 MAX luego de los 90 minutos en el que no supieron encontrar los espacios y concretar el gol para romper la igualdad en su visita al Gallardo.

¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

Luego de empatar sin goles con Alianza Atlético en el Estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal tendrá un nuevo reto en el Torneo Clausura 2025 cuando enfrente a Juan Pablo II College por la fecha 10, este domingo 21 de septiembre.