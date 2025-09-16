0

Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO por L1 MAX: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Desde el Estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal recibe a Alianza Atlético con el firme objetivo de sumar tres puntos en esta novena jornada del Torneo Clausura.

Diego Medina
Sporting Cristal y Alianza Atlético juegan por la fecha 9 del Torneo Clausura.
Sporting Cristal y Alianza Atlético juegan por la fecha 9 del Torneo Clausura. | Foto: Composición Líbero
Sporting Cristal recibe a Alianza Atlético en uno de los duelos claves del Torneo Clausura 2025. Luego de su tropiezo en Cusco por 3-2, los dirigidos por Paulo Autuori regresan a casa en busca de los tres puntos para no alejarse del líder. Dicho cotejo se disputará este miércoles 17 de septiembre a partir de las 13:00 horas locales (18:00 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX en DirecTV.

Cristian Benavente aún no debuta con Sporting Cristal.

El equipo del Rímac viene golpeado de una dura caída ante Cusco FC, en uno de los choques directos por el título del Clausura. Sumado a ello, pierden a su central Miguel Araujo tras ser expulsado con roja directa por agresión a rival. De esta manera, se estima cambios en la oncena en busca de los tres puntos en casa.

Este duelo marcará la vuelta de Yoshimar Yotún, quien presuntamente no jugó ante los cusqueños para que tenga el descanso absoluto tras su participación con la selección peruana. Ahora, el capitán volverá a ser llamado y espera ser fundamental para no descuidar la lucha del campeonato.

En el caso de Alianza Atlético, viene de una sorpresiva caída en casa ante Juan Pablo II por 0-1. El equipo liderado por Gerardo Ameli no pudo encontrar el anhelado gol en Sullana, por lo que querrá recuperar esos puntos en el Estadio Alberto Gallardo. El 'Vendaval' es uno de los equipos que superó a los tres grandes del fútbol en el Apertura, por lo que busca replicar ello en el cierre de temporada.

Sporting Cristal

Sporting Cristal anuncia partido ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

El partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la fecha 9 del Torneo Clausura se juega este miércoles 17 de septiembre en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos elencos vienen de una dura derrota, por lo que están en la obligación de sumar tres puntos para no alejarse de los primeros lugares de la clasificación.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

El choque entre el club celeste y el 'Vendaval' inicia a partir de las 13:00 horas locales (18:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 12:00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 13:00 horas
  • Venezuela, Chile, Bolivia: 14:00 horas
  • Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: 15:00 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

Este partido del Torneo Clausura entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante el operador de DirecTV. Los canales para sintonizarlo son 604 y 1604 HD. De igual manera, puedes verlo vía streaming en Win TV y L1 Play.

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: pronóstico y cuánto paga

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Alianza Atlético en el Estadio Alberto Gallardo. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTASSPORTING CRISTALEMPATEALIANZA ATLÉTICO
Betsson1.364.807.50
Betano1.454.807.90
Bet3651.404.507.00
1XBet1.414.607.43
Doradobet1.364.509.00

Posible alineación de Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Luis Abram, Rafael Lutiger, Jesús Pretell, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Fernando Pacheco, Santiago González e Irven Ávila.

Alianza Atlético: Diego Melián, Piero Guzmán, Horacio Benincasa, José Villegas, Erick Perleche, Frank Ysique, Mauro Pérez, Luis Olmedo, Jorge del Castillo, Guillermo Larios y Agustín Graneros.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

