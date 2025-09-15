El Clausura ingresa en su etapa más decisiva y los grandes candidatos del campeonato peruano afrontan partidos que pueden cambiar el rumbo del título. Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco FC y Deportivo Garcilaso se encuentran en una reñida pelea, donde cada resultado influye directamente en la tabla de posiciones de la Liga 1, clave para definir al campeón del torneo y si habrá play off al final de la temporada.

Partidos del Torneo Clausura 2025

Clausura 2025 Universitario Sporting Cristal Cusco FC D. Garcilaso Alianza Lima Fecha 9 Descansa (tocaba Binacional) Alianza Atlético (L) Ayacucho FC (V) Melgar (L) Los Chankas (V) Fecha 10 UTC (V) Juan Pablo II (V) ADT (L) Descansa (tocaba Binacional) Comerciantes Unidos (L) Fecha 11 Cusco FC (L) Descansa Universitario (V) UTC (L) Cienciano (V) Fecha 12 Alianza Atlético (V) Ayacucho FC (L) Garcilaso (L) Cusco FC (V) Atlético Grau (L) Fecha 13 Juan Pablo II (L) ADT (V) Los Chankas (V) Alianza Atlético (L) Alianza Universidad (V) Fecha 14 Sporting Cristal (V) Universitario (L) Comerciantes Unidos (L) Juan Pablo II (v) Sport Boys (L) Fecha 15 Ayacucho FC (L) Garcilaso (V) Cienciano (V) Sporting Cristal (L) Sport Huancayo (V) Fecha 16 ADT (V) Los Chankas (L) Atlético Grau (L) Ayacucho (V) Descansa Fecha 17 Descansa Comerciantes Unidos (V) Alianza Huánuco ((V) ADT (L) Melgar (L) Fecha 18 Garcilaso (L) Cienciano (L) Sport Boys (L) Universitario (V) Descansa (tocaba Binacional) Fecha 19 Los Chankas (V) Atlético Grau (V) Sport Huancayo (V) Descansa UTC (L)

En la reanudación de la competencia local, los resultados fueron verdaderas sorpresas como la derrota de Alianza Lima y Cristal, mientras que Cusco, Garcilaso y Universitario han sumado puntos claves que ponen más potente la carrera hacia la gloria del Clausura.

Faltan 11 jornadas por jugar y esto podría cambiar la estructura de la clasificación, pese a que muchos dan por diagnostico moribundo a los 'blanquiazules' y hasta a los 'celestes'.

Sin embargo, la evidente ventaja es para el 'Pedacito de cielo' que tiene dos partidos más por asumir que sus contrincantes directos y depende únicamente de sí. Además, esta fecha 9 podría arrebatarle el liderazgo a la 'U', que no tendrá acción debido a que tenía programado su encuentro con el retirado Binacional.

Tabla del Torneo Clausura 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 8 8 18 2. Deportivo Garcilaso 8 6 16 3. Cusco FC 6 7 16 4. Sporting Cristal 7 10 14 5. Alianza Lima 8 1 12 6. Los Chankas 7 -3 12 7. Cienciano 7 5 11 8. Melgar 8 -1 10 9. Alianza Universidad 8 -4 10 10. Sport Huancayo 8 -1 9 11. Juan Pablo II 7 -1 9 12. Comerciantes Unidos 7 -2 8 13. Atlético Grau 7 -2 7 14. Ayacucho FC 7 -3 7 15. ADT 7 -6 7 16. Alianza Atlético 6 0 6 17. Sport Boys 8 -8 4 18. UTC 6 -5 2 19. Binacional - - -

