La definición del Torneo Clausura mantiene a la Liga 1 2025 intensa, con enfrentamientos que se perfilan como decisivos y prometen grandes emociones. Revisa aquí los partidos más importantes que se aproximan.

Shirley Marcelo
Así se definirá el Torneo Clausura 2025.
Así se definirá el Torneo Clausura 2025. | composición Líbero
El Clausura ingresa en su etapa más decisiva y los grandes candidatos del campeonato peruano afrontan partidos que pueden cambiar el rumbo del título. Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco FC y Deportivo Garcilaso se encuentran en una reñida pelea, donde cada resultado influye directamente en la tabla de posiciones de la Liga 1, clave para definir al campeón del torneo y si habrá play off al final de la temporada.

Partidos del Torneo Clausura 2025

Clausura 2025 UniversitarioSporting CristalCusco FCD. GarcilasoAlianza Lima
Fecha 9Descansa (tocaba Binacional)Alianza Atlético (L)Ayacucho FC (V)Melgar (L)Los Chankas (V)
Fecha 10UTC (V)Juan Pablo II (V)ADT (L)Descansa (tocaba Binacional)Comerciantes Unidos (L)
Fecha 11Cusco FC (L)DescansaUniversitario (V)UTC (L)Cienciano (V)
Fecha 12Alianza Atlético (V)Ayacucho FC (L)Garcilaso (L)Cusco FC (V)Atlético Grau (L)
Fecha 13Juan Pablo II (L)ADT (V)Los Chankas (V)Alianza Atlético (L)Alianza Universidad (V)
Fecha 14Sporting Cristal (V)Universitario (L)Comerciantes Unidos (L)Juan Pablo II (v)Sport Boys (L)
Fecha 15Ayacucho FC (L)Garcilaso (V)Cienciano (V)Sporting Cristal (L)Sport Huancayo (V)
Fecha 16ADT (V)Los Chankas (L)Atlético Grau (L)Ayacucho (V)Descansa
Fecha 17DescansaComerciantes Unidos (V)Alianza Huánuco ((V)ADT (L)Melgar (L)
Fecha 18Garcilaso (L) Cienciano (L)Sport Boys (L)Universitario (V)Descansa (tocaba Binacional)
Fecha 19Los Chankas (V)Atlético Grau (V)Sport Huancayo (V)DescansaUTC (L)

En la reanudación de la competencia local, los resultados fueron verdaderas sorpresas como la derrota de Alianza Lima y Cristal, mientras que Cusco, Garcilaso y Universitario han sumado puntos claves que ponen más potente la carrera hacia la gloria del Clausura.

Faltan 11 jornadas por jugar y esto podría cambiar la estructura de la clasificación, pese a que muchos dan por diagnostico moribundo a los 'blanquiazules' y hasta a los 'celestes'.

Sin embargo, la evidente ventaja es para el 'Pedacito de cielo' que tiene dos partidos más por asumir que sus contrincantes directos y depende únicamente de sí. Además, esta fecha 9 podría arrebatarle el liderazgo a la 'U', que no tendrá acción debido a que tenía programado su encuentro con el retirado Binacional.

Tabla del Torneo Clausura 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario8818
2. Deportivo Garcilaso8616
3. Cusco FC6716
4. Sporting Cristal71014
5. Alianza Lima8112
6. Los Chankas7-312
7. Cienciano7511
8. Melgar8-110
9. Alianza Universidad8-410
10. Sport Huancayo8-19
11. Juan Pablo II7-19
12. Comerciantes Unidos7-28
13. Atlético Grau7-27
14. Ayacucho FC7-37
15. ADT7-67
16. Alianza Atlético606
17. Sport Boys8-84
18. UTC6-52
19. Binacional---

Binacional fue retirado de la competencia.

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

