Así se jugará la recta final del Clausura: partidos de la 'U', Alianza, Cristal, Cusco y Garcilaso
La definición del Torneo Clausura mantiene a la Liga 1 2025 intensa, con enfrentamientos que se perfilan como decisivos y prometen grandes emociones. Revisa aquí los partidos más importantes que se aproximan.
El Clausura ingresa en su etapa más decisiva y los grandes candidatos del campeonato peruano afrontan partidos que pueden cambiar el rumbo del título. Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco FC y Deportivo Garcilaso se encuentran en una reñida pelea, donde cada resultado influye directamente en la tabla de posiciones de la Liga 1, clave para definir al campeón del torneo y si habrá play off al final de la temporada.
Partidos del Torneo Clausura 2025
|Clausura 2025
|Universitario
|Sporting Cristal
|Cusco FC
|D. Garcilaso
|Alianza Lima
|Fecha 9
|Descansa (tocaba Binacional)
|Alianza Atlético (L)
|Ayacucho FC (V)
|Melgar (L)
|Los Chankas (V)
|Fecha 10
|UTC (V)
|Juan Pablo II (V)
|ADT (L)
|Descansa (tocaba Binacional)
|Comerciantes Unidos (L)
|Fecha 11
|Cusco FC (L)
|Descansa
|Universitario (V)
|UTC (L)
|Cienciano (V)
|Fecha 12
|Alianza Atlético (V)
|Ayacucho FC (L)
|Garcilaso (L)
|Cusco FC (V)
|Atlético Grau (L)
|Fecha 13
|Juan Pablo II (L)
|ADT (V)
|Los Chankas (V)
|Alianza Atlético (L)
|Alianza Universidad (V)
|Fecha 14
|Sporting Cristal (V)
|Universitario (L)
|Comerciantes Unidos (L)
|Juan Pablo II (v)
|Sport Boys (L)
|Fecha 15
|Ayacucho FC (L)
|Garcilaso (V)
|Cienciano (V)
|Sporting Cristal (L)
|Sport Huancayo (V)
|Fecha 16
|ADT (V)
|Los Chankas (L)
|Atlético Grau (L)
|Ayacucho (V)
|Descansa
|Fecha 17
|Descansa
|Comerciantes Unidos (V)
|Alianza Huánuco ((V)
|ADT (L)
|Melgar (L)
|Fecha 18
|Garcilaso (L)
|Cienciano (L)
|Sport Boys (L)
|Universitario (V)
|Descansa (tocaba Binacional)
|Fecha 19
|Los Chankas (V)
|Atlético Grau (V)
|Sport Huancayo (V)
|Descansa
|UTC (L)
En la reanudación de la competencia local, los resultados fueron verdaderas sorpresas como la derrota de Alianza Lima y Cristal, mientras que Cusco, Garcilaso y Universitario han sumado puntos claves que ponen más potente la carrera hacia la gloria del Clausura.
Faltan 11 jornadas por jugar y esto podría cambiar la estructura de la clasificación, pese a que muchos dan por diagnostico moribundo a los 'blanquiazules' y hasta a los 'celestes'.
Sin embargo, la evidente ventaja es para el 'Pedacito de cielo' que tiene dos partidos más por asumir que sus contrincantes directos y depende únicamente de sí. Además, esta fecha 9 podría arrebatarle el liderazgo a la 'U', que no tendrá acción debido a que tenía programado su encuentro con el retirado Binacional.
Tabla del Torneo Clausura 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|8
|8
|18
|2. Deportivo Garcilaso
|8
|6
|16
|3. Cusco FC
|6
|7
|16
|4. Sporting Cristal
|7
|10
|14
|5. Alianza Lima
|8
|1
|12
|6. Los Chankas
|7
|-3
|12
|7. Cienciano
|7
|5
|11
|8. Melgar
|8
|-1
|10
|9. Alianza Universidad
|8
|-4
|10
|10. Sport Huancayo
|8
|-1
|9
|11. Juan Pablo II
|7
|-1
|9
|12. Comerciantes Unidos
|7
|-2
|8
|13. Atlético Grau
|7
|-2
|7
|14. Ayacucho FC
|7
|-3
|7
|15. ADT
|7
|-6
|7
|16. Alianza Atlético
|6
|0
|6
|17. Sport Boys
|8
|-8
|4
|18. UTC
|6
|-5
|2
|19. Binacional
|-
|-
|-
Binacional fue retirado de la competencia.
