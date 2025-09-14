- Hoy:
Patrick Zubczuk, ex Universitario, dio fuerte calificativo a Alianza tras victoria: "Partido de..."
El arquero de Deportivo Garcilaso, Patrick Zubczuk no se guardó nada cuando opinó respecto al triunfo de su equipo ante Alianza Lima por la fecha 8 del Clausura 2025.
Deportivo Garcilaso dio la sorpresa de la jornada al vencer 4-3 a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025 desde el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Patrick Zubczuk, exarquero de Universitario y actual figura del 'Pedacito de Cielo' habló tajantemente en el post partido.
PUEDES VER: Carlos Bustos, DT de Garcilaso, dio fuerte revelación tras valioso triunfo: "Alianza siempre..."
Durante la conferencia de prensa, el popular 'Rusito', aplaudió el trabajo de sus compañeros luego de lograr una importante victoria en calidad de visitantes. En esa línea, dejó en claro que el grupo seguirá enfocado en seguir por este buen camino en el Clausura.
"Son tres puntos, es un partido igual de importante que todos los que tenemos que jugar por nuestros objetivos. Fue un partido duro, ahora hay que disfrutarlo", sostuvo el guardamenta del elenco cusqueño.
(Video: INKA DIGITAL TV)
Patrick Zubczuk y su firme calificativo a Alianza Lima tras triunfo de Garcilaso
De la misma manera, el portero nacional, Patrick Zubczuk hizo hincapié de que fue clave lograr un triunfo en Matute ante un "equipo grande" como Alianza Lima. A su vez, reiteró que el plantel ahora está mentalizado en volver a hacerse fuerte en condición de local con miras al duelo ante Melgar de Arequipa.
"Obviamente es especial ganarle a un equipo grande en su cancha, siempre es lindo. Pero bueno, suman tres puntos como cualquier otro partido, como el siguiente que nos toca en casa también", añadió.
Números de Patrick Zubczuk con Deportivo Garcilaso esta temporada
El 'Vikingo' es titular con Deportivo Garcilaso a lo largo de esta temporada. Según las estadísticas, el arquero viene disputando 24 encuentros oficiales con la camiseta del elenco cusqueño entre el Torneo Apertura y el Clausura 2025, de los cuales registra 23 goles recibidos, y 9 veces que mantuvo su arco en cero.
