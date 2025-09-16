Alianza Lima remece el mercado y anuncia 4 incorporaciones desde Brasil para pelear torneo Conmebol

Alianza Lima no se quiere quedar con los brazos cruzados a nivel internacional y ahora ha dado la gran sorpresa al anunciar 4 incorporaciones provenientes de Brasil. La escuadra blanquiazul tiene la mirada en el torneo Conmebol, por lo que espera cumplir con su fiel hinchada en estos choques de talla continental.

Alianza Lima se refuerza con 4 futbolistas de Brasil

A través de sus redes sociales, Alianza Lima Femenino confirmó a sus cuatro refuerzos desde Brasil como Diana Borges, Karol Lins, Kaila Gomes y Joyce Amara. Cada una de ellas ha estado desempeñándose de gran manera en sus anteriores clubes, por lo que ahora aportarán jerarquía de cara a la Copa Libertadores Femenina.

Si bien ya se comentaba la llegada de estas futbolistas al primer equipo femenino, ahora el club blanquiazul lo hizo oficial e hinchas han quedado fascinados al ver que hay posibilidades de poder avanzar lo más lejos posibles en esta nueva edición de la Libertadores.

"Diana Borges, Karol Lins, Kaila Gomes y Joyce Amara se unen a las campeonas para afrontar la Copa Libertadores Femenina, ¡Bienvenidas al más grande y popular!", informó Alianza Lima Femenino en sus redes sociales.

Alianza Lima Femenino anuncia sus 4 refuerzos para la Copa Libertadores 2025.

Con relación a Diana Borges, es del país Cabo Verde y ha estado en varios clubes de Portugal como Valadares Vitoria SC, entre otros. Recientemente se desempeñó en FC Familacao de Brasil con buenos números de la atacante de 29 años. Por el lado de Karol Lins, es una delantera de 31 años que ha hecho toda su carrera en su tierra natal, Brasil. Ha pasado por clubes como Sao José, Portuguesa, Gremio, Botafogo, entre otros. Su último club fue Vitoria.

Kaila Gomes es de nacionalidad brasileña y tiene 25 años. También ha hecho toda su carrera en Brasil en elencos como Sao Goncalo, Tiradentes, Fortaleza, entre otros. Viene de hacer una gran campaña en Avaí / Kindermann. Finalmente, y no por ello menos importante, Joyce Amara se desempeña como defensa y tiene 27 años. Pasó por clubes como América Mineiro, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, entre otros; siendo su último plantel el AD Taubaté.