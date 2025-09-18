- Hoy:
Histórico jugador chileno dio firme calificativo a Alianza previo al duelo ante U. de Chile: "Es un..."
Exjugador y capitán de la selección chilena lanzó fuerte comentario sobre Alianza Lima previo a duelo contra U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana
Alianza Lima se enfrentará a Universidad de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Este partido ha hecho que diversos jugadores y exfutbolistas salgan al frente para dar su opinión. Entre ellos, el histórico jugador de la selección chilena y también exaliancista: Rodrigo Pérez.
PUEDES VER: Henry Quinteros dio fuerte calificativo a Piero Cari previo al partido ante U. de Chile: "Es un..."
Rodrigo Pérez, exjugador de la selección chilena, dio fuerte calificativo a Alianza Lima previo al duelo ante U. de Chile
Con historia en Alianza Lima y ex capitán en la selección de Chile, Pérez, brindó una entrevista a TNT Sports en donde compartió sus conocimientos actuales sobre el cuadro íntimo tras la llegada de Néstor Gorosito como técnico y los buenos partidos que vienen disputando en torneos internacionales.
"Nosotros, como chilenos, pensamos que estamos por encima de la liga boliviana y peruana, y no estamos en nuestra mejor forma. Alianza Lima es un equipo que cuenta con jugadores de gran jerarquía como Hernán Barcos, Carlos Zambrano y Paolo Guerrero. Además, han contratado un volante de creación, Sergio Peña", afirmó.
Rodrigo Pérez, ex lateral y defensor chileno, menciona que Alianza cuenta con jugadores de calidad en su equipo, por lo tanto, el entrenador de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, debería estudiar detenidamente al equipo íntimo.
Rodrigo Pérez jugó en Alianza Lima y fue seleccionado chileno.
"Creo que Gustavo Álvarez debe haber visto y comprendido lo que representa Alianza, especialmente por la deuda que tiene a nivel internacional. Con Gorosito, la afición se ha vuelto a ilusionar y está bastante claro que el partido será complicado", concluyó.
Alianza Lima vs U. de Chile: Ida de Copa Sudamericana
Alianza Lima recibirá a Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana el 18 de septiembre de 2025 a las 19:30 (hora de Perú) en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.
