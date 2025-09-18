Prensa chilena no calló y dio fuerte calificativo a Paolo Guerrero tras lesión: "Se queda sin..."

Alianza Lima tendrá que recibir en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria a la U de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En el elenco de Néstor Gorosito hay mucha confianza en poder sacar un resultado positivo, considerando la gran campaña que vienen teniendo los íntimos en el plano internacional.

Prensa chilena dio rotundo calificativo a Paolo Guerrero

No obstante, el equipo blanquiazul tendrá a Paolo Guerrero como una de las bajas más considerables en su ataque, ya que presentó una molestia física durante los últimos entrenamientos. Bajo ese contexto, la prensa chilena, se refirió a la ausencia del 'Depredador' ante los 'Azules' y le dieron un firme calificativo.

En primer lugar, Redgol tituló como una gran figura al veterano atacante para el choque de ida frente al 'Romántico Viajero' por la Copa Sudamericana 2025. "¿Llega a la revancha? Alianza Lima pierde a delantero estrella para primera batalla contra la U", indicaron.

Redgol dio tajante calificativo a Paolo Guerrero previo al Alianza Lima vs U de Chile

Después de ello, calificaron al futbolista peruano como un "referente" en Alianza Lima. Así también, hablaron del 'Pirata', Hernán Barcos quien tomará el lugar del ex Flamengo como único punta.

"El cuadro de Pipo Gorosito se queda sin uno de sus referentes como Paolo Guerrero y en su lugar asoma otro experimentado de 41 años", agregó el reconocido medio del vecino país.

¿Qué lesión tiene Paolo Guerrero y por qué no jugará la ida ante U de Chile?

Según la información que brindó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, el '34' de Alianza Lima tuvo que ser desafectado de la convocatoria ante 'La Bulla' debido a que presentó una molestia en la cicatriz del muslo posterior, razón por la cual, el área médica consideró oportuno que tenga descanso para este partido de alto ritmo futbolístico.