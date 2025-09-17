Alineaciones Alianza Lima vs U de Chile: el sorpresivo once de Gorosito para dar el golpe en Matute

Alianza Lima sostendrá un partido más que trascendental en sus aspiraciones de querer pasar la semifinal de la Copa Sudamericana 2025. Los íntimos recibirán a la U de Chile este jueves en un duelo que se perfila de pronóstico reservado, considerando que los dirigidos por Gustavo Álvarez vienen de ser campeones de la Supercopa de Chile. ¿Cuál sería el once tentativo de ambos elencos?

Alineación de Alianza Lima:

Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Sergio Peña/Alessandro Burlamaqui, Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Hernán Barcos .

Alianza Lima va por una victoria en la Caldera. El cuadro de Néstor Gorosito ya pasó la página tras caer como local frente a Deportivo Garcilaso, y se enfoca en ganar a su similar de Chile en la ida de los cuartos de final. Durante los entrenamientos del último miércoles, se confirmó la baja de Paolo Guerrero debido a una lesión leve, además de la ausencia de Jesús Castillo, por decisión técnica.

Ante este panorama, el estratega argentino viene bosquejando su probable formación titular que tendría como novedades a Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui y Hernán Barcos, piloteando el ataque victoriano ante el 'Romántico Viajero'.

Alianza Lima apunta a ganar en Matute ante U de Chile/Foto. X

Con ello, todo apunta a que, el once aliancista iría de la siguiente manera: Viscarra en el arco, Enrique y Trauco como laterales, Zambrano y Garcés en la zaga central. A su vez, en la volante Gaibor, Aquino y la duda parte con Peña o Burlamaqui. Respecto al tridente ofensivo, se tendría a Quevedo, Castillo y el 'Pirata' Barcos.

Alineación de U de Chile:

Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano, Nicolás Guerra, Lucas Assadi.

En la visita, el equipo liderado por Gustavo Álvarez también llegará mermado con relación a las bajas para este partido, tal es el caso de Israel Poblete, Nicolás Ramírez, y Lucas Di Yorio, por lesiones musculares.

Sin embargo, y considerando que los íntimos enfrentarán al vigente campeón de la Supercopa de Chile, desde el vecino país reportaron que los 'Azules' repetirían la misma alineación que viene de golear 3-0 a los 'Albos' en el Estadio Santa Laura.

U de Chile quiere dar la sorpresa de visita ante Alianza Lima/Foto: X

El máximo referente en la 'U' será el experimentado volante y capitán Charles Aránguiz; en tanto, una de las principales cartas de gol para los chilenos es el atacante, Nicolás Guerra, que viene de una destacada actuación frente al 'Cacique'. Con todo ello, 'El Bulla' apunta a ser un duro oponente para los blanquiazules, por lo que no pueden confiarse ni bajar la guardia.