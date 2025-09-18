Universitario solicitó nuevas sanciones para 3 figuras de Alianza Lima: "Para meternos con ellos"

Universitario y Alianza Lima protagonizaron una semana de intensa disputa fuera de las canchas tras las sanciones derivadas del último clásico. Sin embargo, el conflicto no quedó allí, ya que se conoció que la directiva crema presentó un nuevo reclamo contra tres futbolistas blanquiazules tras la última jornada del Torneo Clausura 2025.

Universitario pidió nuevas sanciones para Alianza Lima

Durante una entrevista para el programa 'Tiempo Crema', el administrador de Universitario, Franco Velazco, confirmó que presentaron un reclamo formal contra los jugadores de Alianza Lima, Carlos Zambrano y Renzo Garcés, ante la Comisión Disciplinaria de la FPF. Según explicó, ambos futbolistas estuvieron en una zona prohibida para jugadores sancionados durante el partido frente a Deportivo Garcilaso.

"Lo que hemos hecho es presentar un reclamo por reincidencia, porque tanto Carlos Zambrano como Renzo Garcés estuvieron indebidamente en una zona que se clasifica como 'zona A' y estaba prohibida para esos jugadores que estaban sancionados y expulsados", señaló.

Video: Tiempo Crema

Además, Velazco indicó que también solicitaron medidas contra Sergio Peña, debido a su polémica celebración tras anotar un gol, asegurando que su gesto fue considerado un acto obsceno. En esa línea, dejó en claro que estas medidas se toman por las provocaciones que han habido en la última semana.

"También hemos presentado un reclamo contra Peña por agarrarse los genitales públicamente, a nivel nacional, lo que vulnera el reglamento. Si quieren meterse con nosotros, eso nos da derecho para meternos con ellos", finalizó.

De esta forma, las tensiones tras el clásico siguen dando de que hablar y solo resta esperar que es lo que define la Comisión Disciplinaria de la FPF tras este nuevo pedido de sanciones.

Los sancionados de Alianza Lima y Universitario

Recordemos que Renzo Garcés, Carlos Zambrano y Néstor Gorosito fueron duramente castigados tras el clásico del fútbol peruano. El estratega recibió seis fechas de suspensión, al igual que el ‘Kaiser’, mientras que Garcés fue sancionado con cuatro jornadas. En el caso de Universitario, el único jugador suspendido es Rodrigo Ureña, quien también deberá cumplir con seis partidos fuera de las canchas.