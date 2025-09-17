Universitario sumó tres puntos, pero Alianza Lima es líder: Así marcha la tabla del Clausura

0
Acumulado Liga 1 Perú y tabla de posiciones del Clausura
El Torneo Clausura está al rojo vivo. Universitario de Deportes ganó; pero se ubica en la segunda casilla del campeonato. Alianza Lima es líder.

Jesús Yupanqui
Se está disputando la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Universitario visitó a Biavo FC en I.E. Adela Vargas Burga. Las 'Leonas' llegaron a la cita con la obligación de ganar para lavarse la cara tras perder el clásico ante Alianza Lima en Campo Mar.

El compromiso empezó con Universitario tomando el control de las acciones. Sobre los 15 minutos, Fabiola Herrera anotó el 1-0 para los cremas. Con el resultado a su favor, las dirigidas por Usme aprovecharon los espacios que le dejó Biavo FC.

A los 31 minutos, la goleadora de la 'U', Karen Páez, definió de gran manera para poner el 2-0. Cuatro minutos después, Catalina Usme, flamante fichaje de las 'Leonas', puso el 3-0.

Para la segunda mitad, Universitario buscó ampliar el marcador, pero no estuvo fino en la definición. Biavo intentó anotar el descuento, pero no encontró el camino para superar a la defensa crema.

Tabla de posiciones del Clausura tras victoria de Universitario

A pesar de ganar, Universitario se ubica en la segunda casilla del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Alianza Lima es líder, superan por tres puntos a las 'Leonas'.

EquiposPJPuntos
1. Alianza Lima927
2. Universitario de Deportes924
3. Sporting Cristal920
4. Mannucci814
5. FBC Melgar812
6. Unsaac813
7. Flamengo812
8. Biavo97
9. César Vallejo95
10. Killas95
11. Defensores84
12. Real Áncash FC93

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

