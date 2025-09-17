- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sporting Cristal vs Alianza Atlético
- Bayern Munich vs Chelsea
- River vs Palmeiras
- Bolívar vs Atlético Mineiro
- Universitario
- Retiro AFP
Universitario sumó tres puntos, pero Alianza Lima es líder: Así marcha la tabla del Clausura
El Torneo Clausura está al rojo vivo. Universitario de Deportes ganó; pero se ubica en la segunda casilla del campeonato. Alianza Lima es líder.
Se está disputando la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Universitario visitó a Biavo FC en I.E. Adela Vargas Burga. Las 'Leonas' llegaron a la cita con la obligación de ganar para lavarse la cara tras perder el clásico ante Alianza Lima en Campo Mar.
PUEDES VER: Alianza Lima remece el mercado y anuncia 4 incorporaciones desde Brasil para pelear torneo Conmebol
El compromiso empezó con Universitario tomando el control de las acciones. Sobre los 15 minutos, Fabiola Herrera anotó el 1-0 para los cremas. Con el resultado a su favor, las dirigidas por Usme aprovecharon los espacios que le dejó Biavo FC.
A los 31 minutos, la goleadora de la 'U', Karen Páez, definió de gran manera para poner el 2-0. Cuatro minutos después, Catalina Usme, flamante fichaje de las 'Leonas', puso el 3-0.
Universitario derrotó a Biavo FC por la Liga Femenina
Para la segunda mitad, Universitario buscó ampliar el marcador, pero no estuvo fino en la definición. Biavo intentó anotar el descuento, pero no encontró el camino para superar a la defensa crema.
Tabla de posiciones del Clausura tras victoria de Universitario
A pesar de ganar, Universitario se ubica en la segunda casilla del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Alianza Lima es líder, superan por tres puntos a las 'Leonas'.
|Equipos
|PJ
|Puntos
|1. Alianza Lima
|9
|27
|2. Universitario de Deportes
|9
|24
|3. Sporting Cristal
|9
|20
|4. Mannucci
|8
|14
|5. FBC Melgar
|8
|12
|6. Unsaac
|8
|13
|7. Flamengo
|8
|12
|8. Biavo
|9
|7
|9. César Vallejo
|9
|5
|10. Killas
|9
|5
|11. Defensores
|8
|4
|12. Real Áncash FC
|9
|3
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50