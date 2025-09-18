0
Universitario en negociaciones con jugador argentino que pasó por Central Córdoba

Universitario no se duerme en sus laureles. Se conoció que el cuadro crema está negociando con jugador argentino que pasó por Central Córdoba.

Jesús Yupanqui
Universitario en negociaciones con jugador argentino que pasó por Central Córdoba
Universitario en negociaciones con jugador argentino que pasó por Central Córdoba | Universitario
Si bien para este 2025, Universitario tiene como objetivo lograr el tricampeonato de la Liga 1, saben que en el fútbol no hay tiempo para relajos, por ello, ya están planificando lo que será la próxima temporada.

Uno de los puntos que destacan en la agenda es renovar a los jugadores que respondieron con creces a las exigencias del club. Este es el caso de Matías Di Benedetto, central que es pieza clave en el sistema de Jorge Fossati.

Según informó Gustavo Peralta en su cuenta de X, Universitario sigue negociando con Matías Di Benedetto la renovación de su contrato (que finaliza este 2025). Si llegan a un acuerdo, el central argentino iniciará el proceso de nacionalización.

universitario de deportes

Matías Di Benedetto en negociaciones con la U

La idea del cuadro crema es que Williams Riveros y Matías Di Benedetto jueguen la Liga 1 2026 como peruanos, para liberar dos cupos de extranjero. 'Jerarquía' ya inició con el proceso de nacionalización y Matías se puede sumar en las próximas semanas.

Matías Di Benedetto: Trayectoria

Matías Di Benedetto es un central argentino de 32 años. Llegó al cuadro crema en el 2023, procedente de Central Córdoba, donde fue figura. Con la 'U' logró el bicampeonato de la Liga 1.

  • Unión (Argentina)
  • Vil. San Carlos (Argentina)
  • Almagro (Argentina)
  • Gimnasia (Argentina)
  • Deportes Temuco (Chile)
  • Central Córdoba (Argentina)
  • Universitario (Perú)
Matías Di Benedetto

Matías Di Benedetto es pieza clave en Universitario

¿Cuánto cuesta Matías Di Benedetto?

El valor de Matía Di Benedetto es 350 mil, según datos que se aprecian en Transfermarkt. El central alcanzó el precio más alto de su carrera deportiva en el 2023 con 400 mil euros.

Los números de Matías Di Benedetto en este 2025

En la presente temporada, Matías Di Benedetto disputó 28 partidos (7 por el Clausura, 15 en el Apertura y 6 en la Copa Libertadores). Anotó un gol. Registra 2368 minutos en la cancha.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

