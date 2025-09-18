Universitario tomó una importante decisión sobre el futuro de Jairo Vélez: "A fin de año..."

Universitario de Deportes tendrá descanso en la fecha 9 del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, los merengues siguen enfocados en seguir por el camino del triunfo cuando este sábado se enfrenten a UTC en el Estadio Mansiche de Trujillo por la siguiente fecha de la Liga 1. En esa línea, en medio de este gran presente que viven los cremas se revelaron detalles sobre el futuro del futbolista Jairo Vélez en Ate.

La decisión que tomó Universitario sobre el futuro de Jairo Vélez

Según la información que brindó el periodista Enrique Vega en sus redes sociales y que Líbero pudo confirmar, la directiva del conjunto merengue está bastante satisfecha con el rendimiento del volante ecuatoriano nacionalizado peruano, por lo que, decidieron "comunicar" a la César Vallejo su intención de seguir contando con él.

Jairo Vélez llegó a Universitario en la temporada 2025/Foto: LÍBERO

"En Universitario la dirigencia ya expresó a la UCV su satisfacción con Jairo Vélez. A fin de año, o antes, podrían haber novedades positivas sobre su continuidad", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Sobre ello, es importante resaltar que, el elenco estudiantil tiene dos opciones para que el jugador de 30 años continúe en el plantel de Jorge Fossati. La primera alternativa sería que, el club haga uso de la compra de su pase total, o de lo contrario, tendrían que acordar con la institución trujillana una nueva extensión de su vínculo, pues el mediocampista aún tiene contrato con el equipo norteño hasta finales del 2026.

De acuerdo a Líbero, la idea principal será negociar la compra definitiva de la carta pase del jugador, además, en medio de la próxima negociación también se podrá ceder algunas de las figuras del actual plantel.

Jairo Vélez y su presente con Universitario esta temporada

El futbolista con pasado en Universidad Católica de Ecuador viene siendo una importante pieza de recambio para Jorge Fossati en Universitario esta temporada. Según los números, Vélez registra 28 encuentros oficiales con camiseta crema a nivel local e internacional, asimismo, 3 anotaciones, 1 asistencia de gol y un promedio de 999 minutos jugados.