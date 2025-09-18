- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs U de Chile
- Newcastle vs Barcelona
- LDU vs São Paulo
- Universitario
- Retiro AFP
Concha dio rotunda respuesta tras polémica declaración de Zambrano contra Universitario: "No me..."
El volante de Universitario, Jairo Concha no se guardó nada cuando le preguntaron sobre Carlos Zambrano quien "mandó a jugar vóley" a los cremas tras constantes quejas.
Jairo Concha, una de las figuras en la victoria de Universitario ante Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 en Arequipa, se pronunció respecto a las polémicas declaraciones que brindó el defensa de Alianza Lima, Carlos Zambrano, quien hace unos días mandó a los merengues a jugar vóley luego de las constantes quejas durante el campeonato.
PUEDES VER: Orejuela se rindió en elogios ante jugador de Universitario y realizó firme pedido: "A mí me gusta"
Jairo Concha y su respuesta a Carlos Zambrano tras polémicas declaraciones
Mediante una reciente entrevista con GOLPERÚ, el mediocampista de 26 años evitó entrar en detalles respecto al tema, asimismo se mostró bastante respetuoso del punto de vista del zaguero blanquiazul, sin embargo, dejó en claro que su mensaje no afectó en tienda crema.
Carlos Zambrano es referente en el once de Alianza Lima
"Leí lo que dijo Carlos Zambrano, pero es algo en lo que no me meto. Esos dimes y diretes no están para mí. Cada quien puede decir lo que piensa. No me generó nada a mí ni a mis compañeros", manifestó.
De otro lado, Jairo Concha también habló de su buen momento con Universitario de Deportes esta temporada y señaló que se encuentra mentalizado en seguir siendo protagonista con la 'U' para seguir sumando más títulos en su carrera profesional.
"Siento que es algo más que me genere una presión, es una motivación. Todos jugamos para ser campeones, para aspirar al título y realmente me siento bien, así que, esperemos que, se me pueda dar esa estadística (sobre haber sido campeón cuatro veces en los últimos cinco años)", agregó.
Jairo Concha y su presente con Universitario este 2025
Jairo Concha es figura en Universitario esta temporada
El popular 'Jairoco' es titular indiscutible en el esquema de Universitario. El volante nacional logró ganarse el puesto en base a su destacado rendimiento, tal es así que, tan solo esta temporada viene disputando 33 partidos, además, registra 8 anotaciones, 8 asistencias de gol, y un aproximado de 2044 minutos.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50