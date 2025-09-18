0
Acumulado Liga 1 Perú y tabla de posiciones del Clausura

Concha dio rotunda respuesta tras polémica declaración de Zambrano contra Universitario: "No me..."

El volante de Universitario, Jairo Concha no se guardó nada cuando le preguntaron sobre Carlos Zambrano quien "mandó a jugar vóley" a los cremas tras constantes quejas.

Solange Banchon
Jairo Concha y su firme respuesta tras declaraciones de Carlos Zambrano
Jairo Concha y su firme respuesta tras declaraciones de Carlos Zambrano | Universitario/Composición: Líbero
Jairo Concha, una de las figuras en la victoria de Universitario ante Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 en Arequipa, se pronunció respecto a las polémicas declaraciones que brindó el defensa de Alianza Lima, Carlos Zambrano, quien hace unos días mandó a los merengues a jugar vóley luego de las constantes quejas durante el campeonato.

Jairo Concha y su respuesta a Carlos Zambrano tras polémicas declaraciones

Mediante una reciente entrevista con GOLPERÚ, el mediocampista de 26 años evitó entrar en detalles respecto al tema, asimismo se mostró bastante respetuoso del punto de vista del zaguero blanquiazul, sin embargo, dejó en claro que su mensaje no afectó en tienda crema.

Carlos Zambrano

Carlos Zambrano es referente en el once de Alianza Lima

"Leí lo que dijo Carlos Zambrano, pero es algo en lo que no me meto. Esos dimes y diretes no están para mí. Cada quien puede decir lo que piensa. No me generó nada a mí ni a mis compañeros", manifestó.

De otro lado, Jairo Concha también habló de su buen momento con Universitario de Deportes esta temporada y señaló que se encuentra mentalizado en seguir siendo protagonista con la 'U' para seguir sumando más títulos en su carrera profesional.

"Siento que es algo más que me genere una presión, es una motivación. Todos jugamos para ser campeones, para aspirar al título y realmente me siento bien, así que, esperemos que, se me pueda dar esa estadística (sobre haber sido campeón cuatro veces en los últimos cinco años)", agregó.

Jairo Concha y su presente con Universitario este 2025

Jairo Concha

Jairo Concha es figura en Universitario esta temporada

El popular 'Jairoco' es titular indiscutible en el esquema de Universitario. El volante nacional logró ganarse el puesto en base a su destacado rendimiento, tal es así que, tan solo esta temporada viene disputando 33 partidos, además, registra 8 anotaciones, 8 asistencias de gol, y un aproximado de 2044 minutos.

