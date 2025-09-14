Carlos Zambrano desató la polémica luego de decir que Universitario de Deportes se dedique al vóley por las constantes reclamos que hacen ante la Comisión Disciplinaria generando suspensiones que no le parecen. Tras ello, Martín Pérez Guedes salió al frente para dar un claro mensaje sobre lo mencionado por el defensor aliancista.

Después del partido contra Melgar, Martín Pérez Guedes, volante de Universitario, fue consultado sobre las declaraciones de Carlos Zambrano, que critican al cuadro crema por quejarse ante la Comisión Disciplinaria y sugerir que los manden a jugar vóley.

"Ya pasó. Nosotros nos dedicamos a jugar y hay que seguir metiéndole para lograr el objetivo final", dijo de forma contundente el mediocampista de Universitario de Deportes.

Video: Jax Latin Media

Por otro lado, Pérez Guedes también mencionó cómo se sintió al ganar en la altitud contra FBC Melgar, dado que no es habitual que el equipo de Universitario logre victorias significativas como visitante.

"Hemos ganado en la plaza con alturas, pero falta mucho, todavía no se ha logrado nada", manifestó Martín Pérez Guedes ante los periodistas de turno.

Carlos Zambrano y su polémica declaración sobre Universitario: "Que jueguen vóley"

Carlos Zambrano no se guardó nada y dio fuertes declaraciones ante los periodistas por las constantes sanciones que vienen recibiendo por parte de la Comisión Disciplinaria.

Video: América Deportes

Además, el defensor de Alianza Lima dejó un contundente mensaje a Universitario al estar quejándose para que sancionen a los futbolistas aliancistas tras el clásico jugado en el Estadio Monumental de Ate.

"Esperemos que no nos suspendan más jugadores o que no sigan quejándose de nosotros. Parecemos niñas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado", dijo tajante.