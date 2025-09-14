Carlos Zambrano criticó quejas de Universitario y lanzó fuerte mensaje: "Que jueguen vóley"

Previo al reinicio del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima conoció que Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Néstor Gorosito continuarán sí afrontarán sus respectivas sanciones, pues la Comisión de Apelación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) desestimó el recurso presentado por el club blanquiazul.

De esta manera, el ‘Káiser’ deberá perderse dos fechas como castigo, por lo que no pudo estar en el reciente encuentro frente a Deportivo Garcilaso en el Estadio de Matute donde perdió 3-4. En ese contexto, y horas después del compromiso, el experimentado zaguero nacional se pronunció públicamente.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre Universitario por la sanción?

“Esperemos que no nos suspendan más jugadores o que no se sigan quejando de nosotros, porque ya parecemos niñitas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado”, dijo a las cámaras de América Deportes tras los entrenamientos del equipo.

(Video: América Deportes)

En esa línea, resaltó que le parece extraño lo que le sucede a Alianza Lima en cuanto a los castigos, indicando que causa sospechas. Asimismo indicó que el plantel se siente incómodo ante estas resoluciones originadas tras el informe del árbitro del último clásico ante Universitario.

“Es muy raro, siempre cae sobre el club, sobre Alianza, causa sospechas, es algo muy raro, no quisiera señalar a nadie, pero aún así es muy incómodo para el club y para nosotros mismos como jugadores”, agregó.

¿Cuáles son las sanciones en Alianza Lima?

La Comisión Disciplinaria de la FPF emitió su fallo y suspendió por cuatro fechas a Renzo Garcés por supuestamente insultar al árbitro; mientras que Carlos Zambrano fue inhabilitado por dos jornadas, esto por gestos provocadores contra hinchas de Universitario en el Estadio Monumental.

Asimismo, en Alianza Lima también fue sancionado Néstor Gorosito con seis partidos. Héctor Ordóñez (delegado) y Giacomo Scerpella (psicólogo) recibieron cuatro jornadas. Por el lado de Universitario, Rodrigo Ureña también recibió seis fechas de suspensión.