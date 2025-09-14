Miguel Araujo responde fuerte tras el polémico mensaje de Sergio Peña: "Escuché a…"

La selección peruana se despidió del sueño del Mundial 2026 durante el cierre de las Eliminatorias, generando tristeza y desazón de los hinchas y propios futbolistas. Sergio Peña fue uno de los que se pronunció tras los partidos de la Blanquirroja, generando debate por unas declaraciones que dio a los medios de comunicación.

“Por mi país y por mi patria nunca me voy a rendir. A la gente pedirle respeto, hacia todos mis compañeros, a mí, que damos la cara por el país. Otros no la dan. Estuve con el dedo fracturado y así jugué los dos partidos. A veces hay que decirlo”, se expresó públicamente el volante de Alianza Lima. Al respecto, Miguel Araujo fue consultado recientemente.

¿Qué dijo Miguel Araujo sobre las declaraciones de Sergio Peña?

“No, no, no, no he escuchado ningún comentario de los compañeros, simplemente escuché a (Pedro) Gallese decir lo mismo que te dije y estoy con él, más que todo, de las otras declaraciones que solamente es para pelear”, dijo el zaguero de Sporting Cristal para las cámaras de Inka Digital TV.

(Video: Inka Digital TV)

Asimismo, analizó lo que fue el cierre de la selección peruana en estas Clasificatorias Sudamericanas en la que no se pudo conseguir el objetivo por segunda vez consecutiva.

“Triste por ese tema, muy triste que se haya terminado así, pero también hay que ver el otro lado de la moneda, sabemos que no nos alcanza, pero también nosotros tenemos que ponernos a pensar y luchar en nuestro club y poder ir a la selección para poder pelear el puesto del que está atrás”, sostuvo.

