FIFA modificó los puntos de Venezuela y supera a Bolivia en la tabla Conmebol

Venezuela se quedó a un paso de lograr su acceso al repechaje del Mundial 2026 tras caer 6-3 ante Colombia en Maturín. En medio de esta desazón para la afición 'Vinotinto', la FIFA ha impactado con una imponente noticia al ver que sus puntos han sido modificados al cierre de estas Eliminatorias Conmebol 2026.

Resulta, que el ente máximo del fútbol actualizó el tradicional ranking FIFA para este mes de septiembre. No solo afectó a los países de Sudamérica, sino a las cinco confederaciones que involucran al 'deporte rey' al término de todos los cotejos programados de las selecciones nacionales. En este caso, Venezuela fue una de las escuadras que sufrió cambios en la tabla Conmebol.

Selección venezolana cerró las Eliminatorias 2026 en el octavo lugar. Foto: AFP.

¿En qué puesto está Venezuela en la tabla Conmebol?

Previo a los compromisos ante Argentina y Colombia, la selección venezolana se ubica en el puesto 46 con un total de 1477 puntos. Ahora, tras las derrotas ante los combinados en mención, su puntaje descendió al igual que su lugar (49°) en el ranking FIFA de septiembre. Sin embargo, está por encima de Bolivia, quien selló su acceso al repechaje del Mundial 2026.

Ranking FIFA con Venezuela por encima de Bolivia. Foto: Cambio de Juego.

Ranking FIFA septiembre 2025: así quedó Venezuela en la tabla

Mira cómo quedó la selección de Venezuela en la tabla, sabiendo que el equipo de Fernando Batista no logró sumar punto alguno en el cierre de las Eliminatorias 2026. Así va la clasificación en la Conmebol:

Puestos de selecciones de Conmebol en el ranking FIFA

PUESTO PAÍS PUNTOS 3. Argentina 1870 6. Brasil 1762 13. Colombia 1692 15. Uruguay 1674 24. Ecuador 1588 37. Paraguay 1501 48. Perú 1469 49. Venezuela 1465 57. Chile 1442 77. Bolivia 1332

¿Cuál fue la mejor posición de Venezuela en el ranking FIFA?

Se dieron a fines del 2019 e inicios del 2020, cuando la selección de Venezuela logró el puesto 25 en el tradicional ranking FIFA. Esta etapa fue clave para la 'Vinotinto' en su afán de tener nuevos nombres para potenciar a su equipo de cara a los torneos oficiales como Eliminatorias y Copa América.

¿Cuándo se hace oficial el nuevo ranking FIFA 2025?

La FIFA publicará oficialmente el nuevo ranking FIFA el próximo miércoles 17 de septiembre a través de su portal web oficial. Evidentemente, se tomará en cuenta el desempeño de cada uno de las selecciones de todos los continentes que vienen peleando por un cupo a la Copa del Mundo 2026.

Venezuela quedó sin chances del Mundial 2026

Venezuela necesitaba de una victoria sobre Colombia para sostener el séptimo lugar de las Eliminatorias Conmebol 2026. Sin embargo, en el segundo tiempo vio a una escuadra 'cafetera' demoledora que lo aplastó por 6-3. Por si fuera poco, Bolivia dio el batacazo en El Alto y venció por la mínima (1-0) a Brasil para estar en un repechaje mundialista.