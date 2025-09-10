FIFA modificó los puntos de Venezuela y supera a Bolivia en la tabla Conmebol
¡Sorpresa mundial! FIFA impacta a Venezuela tras el cierre de Eliminatorias al darle nueva cantidad de puntos que le permite superar a Bolivia en la tabla Conmebol.
Venezuela se quedó a un paso de lograr su acceso al repechaje del Mundial 2026 tras caer 6-3 ante Colombia en Maturín. En medio de esta desazón para la afición 'Vinotinto', la FIFA ha impactado con una imponente noticia al ver que sus puntos han sido modificados al cierre de estas Eliminatorias Conmebol 2026.
PUEDES VER: DT de Venezuela no quiso dar conferencia tras dura eliminación del Mundial: "Pido disculpas"
Resulta, que el ente máximo del fútbol actualizó el tradicional ranking FIFA para este mes de septiembre. No solo afectó a los países de Sudamérica, sino a las cinco confederaciones que involucran al 'deporte rey' al término de todos los cotejos programados de las selecciones nacionales. En este caso, Venezuela fue una de las escuadras que sufrió cambios en la tabla Conmebol.Selección venezolana cerró las Eliminatorias 2026 en el octavo lugar. Foto: AFP.
¿En qué puesto está Venezuela en la tabla Conmebol?
Previo a los compromisos ante Argentina y Colombia, la selección venezolana se ubica en el puesto 46 con un total de 1477 puntos. Ahora, tras las derrotas ante los combinados en mención, su puntaje descendió al igual que su lugar (49°) en el ranking FIFA de septiembre. Sin embargo, está por encima de Bolivia, quien selló su acceso al repechaje del Mundial 2026.Ranking FIFA con Venezuela por encima de Bolivia. Foto: Cambio de Juego.
Ranking FIFA septiembre 2025: así quedó Venezuela en la tabla
Mira cómo quedó la selección de Venezuela en la tabla, sabiendo que el equipo de Fernando Batista no logró sumar punto alguno en el cierre de las Eliminatorias 2026. Así va la clasificación en la Conmebol:
Puestos de selecciones de Conmebol en el ranking FIFA
|PUESTO
|PAÍS
|PUNTOS
|3.
|Argentina
|1870
|6.
|Brasil
|1762
|13.
|Colombia
|1692
|15.
|Uruguay
|1674
|24.
|Ecuador
|1588
|37.
|Paraguay
|1501
|48.
|Perú
|1469
|49.
|Venezuela
|1465
|57.
|Chile
|1442
|77.
|Bolivia
|1332
¿Cuál fue la mejor posición de Venezuela en el ranking FIFA?
Se dieron a fines del 2019 e inicios del 2020, cuando la selección de Venezuela logró el puesto 25 en el tradicional ranking FIFA. Esta etapa fue clave para la 'Vinotinto' en su afán de tener nuevos nombres para potenciar a su equipo de cara a los torneos oficiales como Eliminatorias y Copa América.
¿Cuándo se hace oficial el nuevo ranking FIFA 2025?
La FIFA publicará oficialmente el nuevo ranking FIFA el próximo miércoles 17 de septiembre a través de su portal web oficial. Evidentemente, se tomará en cuenta el desempeño de cada uno de las selecciones de todos los continentes que vienen peleando por un cupo a la Copa del Mundo 2026.
Venezuela quedó sin chances del Mundial 2026
Venezuela necesitaba de una victoria sobre Colombia para sostener el séptimo lugar de las Eliminatorias Conmebol 2026. Sin embargo, en el segundo tiempo vio a una escuadra 'cafetera' demoledora que lo aplastó por 6-3. Por si fuera poco, Bolivia dio el batacazo en El Alto y venció por la mínima (1-0) a Brasil para estar en un repechaje mundialista.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50