¿Batacazo? Gareca en la mira de selección que quedó fuera del Mundial 2026: "Principalmente..."

Se conoció que el técnico argentino, Ricardo Gareca se encuentra en órbita de una prestigiosa selección de Conmebol y podría volver a dirigir. ¿Regresará al Perú? Te contamos.

Solange Banchon
Ricardo Gareca podría dirigir a prestigiosa selección de Conmebol
Ricardo Gareca podría dirigir a prestigiosa selección de Conmebol | Selección peruana
La selección chilena quedó fuera del Mundial de Norteamérica 2026, en una campaña que tuvo como protagonista al reconocido estratega Ricardo Gareca. Pese a haber hecho historia con Perú, no fue suficiente para que el popular 'Tigre' consiga buenos resultados al mando de la 'Roja', lo que sepultó su labor en la parte final del proceso clasificatorio.

Ricardo Gareca podría dirigir a selección que quedó fuera del Mundial 2026

Al margen de ello, en Venezuela son conscientes de que el extécnico de Universitario es un gran profesional y con amplia experiencia en equipos del extranjero y hasta a nivel de selección. Por consiguiente, el periodista José Pineda reveló en sus redes sociales que Gareca es una de las opciones para tomar las riendas de la 'Vinotinto', tras la salida oficial de Fernando Batista.

Ricardo Gareca

Ricardo Gareca podría dirigir a la selección venezolana/Composición: GLR

"Se manejan dos nombres principalmente de entrenadores extranjeros y son Ricardo 'Tigre' Gareca y Gerardo 'Tata' Martino", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Ricardo Gareca

Ricardo Gareca en órbita para dirigir a la selección venezolana

Por su parte, el periodista Alfredo Coronis indicó que la Federación Venezolana del Fútbol (FVF) tiene todo el interés de poder contar con el ex DT de Chile, e incluso le estarían proponiendo un proyecto integral.

En medio de esta noticia, se conoció que César Farías quedó descartado para volver a dirigir al conjunto llanero, mientras que, el posible regreso de Rafael Dudamel no sería del todo fácil al tener un vínculo vigente con Deportivo Pereira de Colombia. Es más, de buscarlo, la Federación tendría que pagar su cláusula de salida. Días claves.

Ricardo Gareca: ¿a qué clubes y selecciones ha dirigido?

  • San Martín (Argentina)
  • Talleres (Argentina)
  • Independiente (Argentina)
  • Colón (Argentina)
  • Quilmes (Argentina)
  • Argentinos Juniors (Argentina)
  • América de Cali (Colombia)
  • Independiente Santa Fe (Colombia)
  • Universitario
  • Vélez Sarsfield (Argentina)
  • Palmeiras
  • Selección peruana
  • Selección chilena

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

